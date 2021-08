Antilopen in Drenthe of het nut van eendenkroos?

Deze maand mag je weer stemmen op de vraag die jij het liefst beantwoord ziet. Ga je voor antilopen in Drenthe? Of wil je meer weten over het praktisch nut van eendenkroos?

Antilopen

In Echten is afgelopen maand een nieuw beeld onthuld van een antilope. Deze dieren zouden, volgens een van de initiatiefnemers, jaren geleden in Drenthe hebben geleefd. Naar aanleiding van dit artikel werd de vraag ingestuurd: Waren er antilopen in Drenthe? En wanneer dan?

Bekijk hieronder de video over het nieuwe beeld:

Kroos

Begin augustus meldden wij dat schippers van plezierboten klagen over de grote hoeveelheid eendenkroos in het water van de vaarwegen rondom Assen. Naar aanleiding hiervan werd de vraag ingestuurd: Wat is eendenkroos eigenlijk, en heeft het ook een praktisch nut?

Bekijk hieronder de video over de problemen voor de schippers:

Stemronde

Dus, kom maar op! Welke vraag moeten wij voor je gaan uitzoeken?

Zoek het uit!

Je eigen vraag insturen mag natuurlijk ook altijd. Dat kun je hier onder doen: