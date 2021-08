Studenten NHL Steden blij dat ze weer naar school kunnen: 'Ik heb thuis zeker minder meegekregen'

"Heerlijk om ze weer te zien", zegt docent Ineke Nevels. "We hebben anderhalf jaar tegen plaatjes van studenten gekeken. In het gunstigste geval dan, want soms kregen we alleen een zwart scherm te zien."

Het was dus wel even afwachten hoe de studenten er voor stonden, maar de eerste indruk is volgens Nevels goed. Een echte inventarisatie moet nog worden gedaan. "Ik denk dat ik in coronatijd wel wat minder heb meegekregen qua stof en kennis, maar het is nog wel te overzien", zegt Marc, één van de studenten.

Opluchting

Ook zijn studenten opgelucht dat ze weer naar school kunnen. "Thuis les hebben is niks aan. Je kunt veel beter praktijkonderwijs krijgen op het lab. Dat is veel leuker, daar leer je veel meer", zegt Lucas. "Achter een scherm zit je met je hoofd ergens anders of ben je sneller afgeleid. Toch denkt ook hij dat hij niet veel achterstand opgelopen heeft. "Ik denk dat het meevalt, maar ik heb zeker minder meegekregen dan wanneer ik hier op school was geweest."

Een andere student is vooral blij om zijn klasgenoten weer te zien. "Het was thuis wel te doen, maar je komt weinig op school en ziet je klasgenoten niet, dus dat is erg jammer. Ik ben blij om niet meer zoveel thuis te hoeven werken."