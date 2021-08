Gothic rockband Blackbriar uit Assen wint Drentse Talentprijs Cultuur

De gothic rockband Blackbriar uit Assen heeft de Drentse Talentprijs Cultuur van 2021 gewonnen. De bandleden kregen de prijs zojuist uitgereikt in het openluchttheater Tivoli in het Asserbos. De prijs bestaat uit 2.500 euro en een kunstwerk.

Blackbriar was één van de drie genomineerden, die eerder dit jaar voor deze cultuurprijs waren voorgedragen door de Stichting Kunst & Cultuur. De prijs is in 2010 in het leven geroepen om meer aandacht te geven aan jong cultureel talent in Drenthe. Belangrijkste criterium is dat de kandidaten in het voorgaande jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Debuutalbum via crowdfunding

Voor Blackbriar is die bijzondere prestatie vooral het debuutalbum, dat dit voorjaar is uitgekomen. De band timmert al jaren aan de weg, en brengt in eigen beheer nummers en video's uit, die wereldwijd miljoenen kijkers trekker. Vorig jaar zette de band een crowdfundingsactie op, om de opname van haar debuutalbum te bekostigen. Binnen één dag werd het streefbedrag van 25.000 euro opgehaald, en daarna liep het bedrag zelfs op tot 70.000 euro.

De andere twee genomineerden die in de race waren voor de Talentprijs Cultuur waren beeldend kunstenaar Ilana de Boer (26) uit Assen en dichter Iduna Paalman (30) uit Rolde.

De Boer won vorig jaar de titel Amateurkunstenaar van Drenthe. Zij schildert en maakt beelden. Paalman sleepte met haar gedichtenbundel 'De grom uit de hond halen' vorig jaar nog de Poëziedebuutprijs in de wacht. De Volkskrant riep haar in 2019 al uit tot literatuurtalent van het jaar. Beide winnen als genomineerden een geldprijs van 500 euro.

