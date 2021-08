Terug naar Westerbork: De grens met Nederland is in zicht

Eerst staat er nog een lange rit van bijna honderd kilometer op het programma. De één na laatste etappe. "Ik voel me heel erg goed. Ik ben nieuwsgierig om één van de laatste etappes te fietsen. Gisteren realiseerde ik me hoe dichtbij we al bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn en we zijn helemaal vanaf Auschwitz gekomen", zegt Constantin Schwarz.

"Het is een grote erfenis die wij hebben en we brengen het nu de wereld in. Ik ben blij dat ik onderdeel ben van de groep", vervolgt hij. "Ik ben me ook aan het afvragen wat ik zelf kan doen om dit te herdenken en hoe ik dit kan verwerken in mijn sociale leven."

Het groepsgevoel houdt de groep studenten overeind, want de vermoeidheid van de gehele reis en indrukken, hakt er zeker vandaag in bij de achtste fietsetappe. "De sfeer is heel goed. We zijn allemaal jonge mensen, die er ook van genieten", zegt Constantin. "En mijn fiets ging kapot en ik kreeg echt veel hulp."

"Het gaat fysiek nog top, maar mentaal vind ik het heel erg jammer eigenlijk dat het de één na laatste dag is", zegt Roseanne Trijsburg. "Nog twee dagen knallen, zin in."

'Heftig'

"Ik ben alleen hier gekomen, ik kende wel iemand diezelfde studie deed", vertelt Roseanne verder. "Maar je maakt snel vrienden, iedereen praat met elkaar. We wisselen ook wel van groepjes. Je eet met sommigen en dan fietsen met anderen. Dus zo leer je snel mensen kennen."

Gretha Boels van de organisatie fietst ook mee en is trots op de groep. "Iedereen past zich helemaal aan, aan elkaar. We rijden mooi twee aan twee. Ik vind het echt fantastisch. Kletsen onderweg. Geweldig peloton", zegt ze. "Wat ook heel mooi is, de één heeft veel behoefte om te praten over alles wat we gezien hebben, want dat is best heftig. En anderen hebben dat wat minder, die willen liever dollen. Maar we accepteren alles van elkaar. Ik ben zo blij met hoe het gaat."

"Ik vind dit een tocht waarbij je mentaal en fysiek inspanning moet leveren. We realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat dat inspanning vergt", besluit Boels.

De groep bezoekt Esterwegen (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Rond de middag komt de groep aan in Esterwegen. Een voormalig gevangenenkamp. Gidsen ontvangen de groep, die opgesplitst is voor de rondleiding.

"Esterwegen is een gedenkplaats die in 2011 is opgericht", vertelt historicus Sebastian Weitkamp. "Ter herinnering aan de vijftien Emsland-kampen, die in deze regio van 1933 tot 1945 bestonden. Deze vijftien kampen waren in eerste instantie concentratiekampen. En later waren het ook strafkampen en krijsgevangenenkampen."

Dwangarbeid

In Esterwegen kwamen voornamelijk politieke tegenstanders van het nazi-regime terecht. "De omstandigheden waren slecht, vooral in de oorlogstijd. Veel mensen overleden van de honger, maar ook door de slechte behandeling van de bewakers."

"De kampen zijn hier in Emsland gecreëerd en later in Bentheim, om de gevangen in te zetten als dwangarbeiders. Ze moesten straten en wegen aanleggen, maar ook veen ontginnen en akkerland aanleggen", vervolgt Weitcamp de uitleg.

Weitcamp vindt de fietstocht een mooi initiatief. "Het maakt veel meer indruk dan wanneer je bijvoorbeeld alleen Bergen-Belsen bezoekt. Maar omdat zij zo veel zien, is dat nog indrukwekkender denk ik. En wij willen hier graag dat de jongere generatie hun eigen mening hierover kunnen vormen. En dat zij samen met ons de herinnering gestalte kunnen geven."