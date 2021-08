Strak biljartlaken voor eerste internationale golftoernooi in Aalden

"Het vergt wel wat voorbereiding ja. Eigenlijk zijn we er het hele jaar al wel wat mee bezig", vertelt Ottens terwijl hij tevreden naar een van de holes kijkt.

Greenkeeper

Als hoofdgreenkeeper is hij eindverantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de baan. "Grasmaaien, bunkers harken, bemesten, beluchten", somt Ottens een aantal werkzaamheden op. "Maar we zagen ook bomen in de winter. En we snoeien natuurlijk. En dat geldt dan voor het hele terrein van zo'n zestig hectare groot."

Met een zevenkoppig team zorgt Ottens dus dat de golfers ongestoord hun balletje kunnen slaan. Maar vanwege het grote internationale toernooi dat op het programma staat zijn er vijf extra hulpkrachten opgetrommeld. Morgen beginnen ze om vijf uur in de ochtend, de rest van de week een half uur eerder.

"Dat zijn de uurtjes voordat de golfers beginnen. En als ze dan 's avonds klaar zijn mogen wij weer de baan op tot een uur of tien 's avonds", legt Ottens uit. "We moeten elke dag maaien. Zorgen dat elke dag het gras dat gegroeid is die dag eraf is." Dat komt volgens de greenkeeper nogal nauw, omdat de baan voor elke speler op elk moment gelijk moet zijn.

Golftalent

Het is voor het eerst dat de Pro Golf Tour naar Nederland komt. Het is een internationale competitie met golfers die proberen door te stromen naar het allerhoogste niveau. "Als je het vergelijkt met voetbal, daar heb je de Champions League en daaronder de Europacup. En dan heb je nog de Conference League. Nou, het zit tussen de Europacup en de Conference in", legt Niels van der Weerd van DGC de Gelpenberg uit.

156 golfers strijden de komende week op de baan in Aalden om de titel. Behalve dat het een grote eer is voor de club dat de Pro Golf Tour hen heeft uitgekozen, zorgt het ook voor goede reclame zegt Van der Weerd: "We hebben de afgelopen periode gemerkt dat mensen weten dat op deze baan het toernooi wordt georganiseerd. Dus dat betekent dat het een goede baan is. En dus zeggen mensen: 'daar moeten we een keer spelen'."

Onderhoud

Die goede grasmat is dus in handen van Ottens en zijn collega's, die de komende weken hun handen vol hebben aan het kort houden ervan. "Het is natuurlijk heel speciaal dat zo'n toernooi hier naartoe komt. En voor ons is het hartstikke leuk om de baan in topconditie te hebben. We zijn tevreden en hebben alles onder controle", aldus een ontspannen greenkeeper.

De komende dagen staat de golfclub uit Aalden helemaal in het teken van het internationale toernooi. Op zaterdag maken uiteindelijk de ruim vijftig beste spelers uit wie er wint.