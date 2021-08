Buurtbewoners dienen zelf plan in voor Ridderveld in Emmen

Tegelijkertijd hield zorginstelling Het Gastenhuis een presentatie over hun initiatief: een kleinschalige opvang voor dementerenden. Een plan dat een deel van de omwonenden totaal niet zint. Sinds de sloop van een school op het terrein in 2011 is het veldje door de plaatselijke jeugd in gebruik als speelplek.

In de afgelopen jaren waren er plannen voor onder meer een nieuwe school en woningbouw op de vrijgekomen locatie. Elk initiatief stuitte echter op verzet vanuit de buurt. "Dit is het enige veldje in onze omgeving waar de jeugd terecht kan", laat Tiny Volders van het comité weten. In de afgelopen jaren werden er doeltjes en speeltoestellen geplaatst.

Burgerinitiatief

Om het veldje definitief te vrijwaren van bebouwing, heeft de bewonersgroep een plan voor een ontmoetingsplek ingediend. "We hebben in de buurt allerlei ideeën verzameld en deze gegoten in een burgerinitiatief. Samen met 500 handtekeningen hebben we dat bij het gemeentehuis afgeleverd." In het plan pleit het comité onder meer voor de komst van bewegingstoestellen, een speeltuin, een basketbalveld, jeu de boulesbaan, een trapveldje, rolstoelschommel en een chillplek. "Nu is het hopen op steun van de gemeente", aldus Volders. Zij denkt dat het voorstel in oktober in de gemeenteraad behandeld wordt.

Helft

In het plan van Het Gastenhuis zal het Ridderveld voor ongeveer de helft bezet worden door de opvang van dementerenden. "Dan blijft ongeveer de helft blijft over en dat vinden we niet genoeg", zegt Volders. Ook een karakteristieke kastanjeboom moet het veld ruimen. "Wat we ook eeuwig zonde vinden. Nee, we zetten hoog in. Het is erop of eronder."

De mogelijke komst van een opvang op het Ridderveld kwamen al in 2018 al ter sprake, maar kregen pas dit jaar definitief vorm. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen met ruimte voor 20 appartementen.

In Roden staat er al een opvang van Het Gastenhuis, in Meppel en Hoogeveen wordt ook al uitgekeken naar mogelijke locaties. De grond, eigendom van de gemeente, heeft verder een maatschappelijke bestemming. Het Gastenhuis past precies binnen die kaders.

Een sfeerimpressie van de opvanglocatie van Het Gastenhuis (Rechten: B+O Architecten)

Ideaal

Annemieke Bambach van Het Gastenhuis is blij met de aangewezen plek. "Ideaal, onze cliënten krijgen zo het gevoel onderdeel van de samenleving te zijn. Dat lukt niet met een plek ergens achteraf."

Wat betreft de keuze van de plek, wijst ze naar de gemeente. "Zij boden ons deze aan en voor ons voldoet deze aan onze uitgangspunten." Ze heeft al eerder meegemaakt dat er consternatie ontstond rondom een locatie van de instelling. Het Gastenhuis wil daarom graag het gesprek aan om te zien of er mogelijkheden tot toenadering of samenwerking zijn. Ook beschouwt ze het feit dat de helft van het terrein beschikbaar blijft als een "mooi compromis".

Vier ton

Ook wethouder Jisse Otter denkt er zo over. "Want er blijft ruimte over voor een speeltuin." Welke invloed het ingediende plan van het burgercomité kan hebben, kan hij nog niet zeggen. "Dat moet eerst aan de raad voorgelegd worden. Zij moeten er eerst wat van vinden."

Wel wijst hij er op dat het Ridderveld als speelveld altijd al tijdelijke invulling was bedoeld. De deur is altijd open blijven staan voor een nieuw initiatief. "Bovendien is de behoefte aan woonruimte toegenomen, ook voor deze doelgroep. Het behoud als speeltuin kost ons verder vier ton. Ja, er zit ook een financiële kant aan."

Lees ook: