Monumentale Jozefkerk in Assen moet na grote beurt weer jaren mee

De Jozefkerk, in hartje Assen, staat tot december in de steigers. Want er is werk aan de winkel. Het is alweer jaren geleden dat er groot onderhoud is gepleegd, en dat is funest voor een historisch kerkgebouw uit 1848.

Houtworm en boktor

De houtworm en de boktor knagen er, er is houtrot geconstateerd in de ornamenten van de klokkentoren, de trekstangen die de kerkmuren bij elkaar houden vertonen roestplekken, en dan is er hier en daar nog scheurvorming in de muren. Voor de Protestante Kerk Assen alle reden om een meerjarenplan te maken voor duurzaam, groot onderhoud. Dat betekent reparatie van alle gebreken, bestrijding van de knaagbeestjes, nieuwe stopverf langs alle kerkramen, en een frisse schilderbeurt voor het kenmerkende gele jasje van de kerk.

De trekstangen, die de muren en het dak van de Jozefkerk bij elkaar houden, zijn aangetast door roest (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De schade van de boktor valt mee, zo laat projectleider Martijn Huizenga zien, als hij de smalle, hoge ladder beklimt die reikt tot in de nok van de kerk. "D'r ligt wat zaagsel, dat is nog vers. Dus we zijn er op tijd bij. Zo te zien is er niet veel schade." Verderop in het houtwerk is de houtworm ook druk bezig geweest, getuige de vele gaatjes en aangevreten hoeken. "Maar de constructie heeft er gelukkig verder niet onder te lijden."

Kruipdoor-sluipdoor

De werklieden die sinds maandag aan de slag zijn met de roestige trekstangen en het aangetaste houtwerk, moeten wel over de nodige lenigheid beschikken. Om bovenin de kerk te komen, bij de dakconstructie met houten balken en ijzeren stangen, is het kruipdoor-sluipdoor. "Ja, atletisch moet je wel zijn. Maar daar hebben we ze ook op ingehuurd", lacht Huizenga.

Kerkrentmeester Thijs Zwiers van de Protestantse Kerk Assen straalt. Hij is blij dat het grote herstelwerk is gestart. "Dit is echt heel belangrijk. We werken al anderhalf jaar aan de voorbereiding van deze klus. Alles is vantevoren goed uitgezocht en zorgvuldig op elkaar afgestemd door schilderbedrijf en aannemer. Ze doen de klus samen. En we hebben eerst uitgebreid onderzoek gedaan en gekozen voor een duurzame aanpak, met goede materialen die wat langer meegaan. We hopen in elk geval dat de kerk straks weer tien jaar vooruit kan."

Gasloos en goede ventilatie

Behalve al het herstelwerk de komende maanden, zowel aan binnen- als buitenkant, wacht de kerk nog een flinke klus. "We moeten nog aan de slag met de verwarming en goede ventilatie. We willen namelijk naar een toekomstbestendige kerk, dus gasloos. En hoe we dat gaan doen, daar zijn we nog niet uit. We denken aan infrarood, en dan denken we aan zonnepanelen voor de elektriciteit. En voldoende ventilatie, dat is met corona natuurlijk ook van het grootste belang. Dus daar mogen we straks nog onze tanden in zetten", aldus Zwiers.

De oude stopverf wordt van de ijzeren kerkramen gekrabd en vervangen door nieuwe (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kwart miljoen

Al het onderhoud aan de Jozefkerk, inclusief vervanging van de verwarming en verbetering van de ventilatie, kost een kwart miljoen. De helft ervan wordt gesubsidieerd, omdat het kerkgebouw rijksmonument is. Volgens kerkrentmeester Zwiers duurt de eerste fase van het groot onderhoud in elk geval tot in 2023. "Maar dan is de kerk ook echt weer een plaatje."

