Nog geen nieuwe plannen voor vroegere sportschool Popping in Emmen

Ongeveer vijf jaar geleden kocht Kroesen het pand met de bedoeling het ongeveer 500 vierkante meter grote terrein te herontwikkelen als winkellocatie. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar ontstond echter een conflict over de herbestemming.

De gemeente weigerde Kroesen een vergunning te verlenen vanwege onduidelijkheden in de aanvraag. Verder klopte het ontwerp niet met de welstandsregels, vond de gemeente. Ook zou de omvang te groot uitvallen.

Geen haast

De zaak belandde vorig jaar uiteindelijk bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan binnen Nederland. Kroesen haalde daar uiteindelijk bakzeil. "Sinds die uitspraak heb ik het er maar bij gelaten", aldus Kroesen. "Ik heb geen haast en ik doe er voorlopig niets mee."

Uitstel is geen afstel, voegt hij eraan toe. "Ik bouw momenteel woningen op de plek van een voormalig autobedrijf dat sinds 2005 leeg stond. Soms moet je dingen de tijd geven."

Lelijke puist

Bij wijkvoorzitter Wytse Bouma komen er regelmatig klachten binnen over de aanblik van het al jaren leegstaande en verpauperde pand. "Het is gewoon een lelijke puist die veel ergernis opwekt." De oude sportschool is bovendien het decor geworden van onder meer drugsoverlast en hangjeugd.

Bouma plaatst ook vraagtekens bij de oorspronkelijke plannen voor commerciële ruimte op deze locatie. "Ons winkelcentrum moet compacter, het zou mooi zijn als daar eerst de leegstaande ruimtes worden gevuld. Qua toegankelijkheid en beschikbare parkeerruimte heeft de oude sportschoollocatie zijn beperkingen."

Weinig klachten

De gemeente Emmen laat weten op dit moment weinig klachten of meldingen over het pand binnen te krijgen. "Uit respect voor andermans eigendom grijpen we nooit zomaar in", aldus woordvoerder Marianne Tiemens. "Als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn of als verpaupering voor onveilige situaties zorgt, nemen we passende maatregelen. Daarbij doen wij altijd een beroep op de eigenaar."

