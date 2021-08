VVD Noordenveld blijft zich verzetten tegen 'immens zonnepark'

In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Een zonnepark dat volledig is onttrokken aan het zicht van voorbijgangers en bewoners. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch beloven de initiatiefnemers (naast Energiecoöperatie Noordseveld nog drie bedrijven) niets minder. Panelen worden 'afgeschermd' door stroken natuur, landschapselementen worden hersteld en bloeiende akkerranden verbreed.

Snelkookpan

Toch zijn omwonenden er niet gerust op. Enkelen van hen hebben zich georganiseerd in een zogeheten kerngroep. Zij vrezen voor de teloorgang van het esdorplandschap en het verdwijnen van het weidse uitzicht. Daarnaast vinden zij het park (135 hectare in totaal, waarvan 67 hectare uit zonnepanelen zal bestaan) te groot. Ook het doorlopen proces is volgens de kerngroep wel heel snel gegaan.

Dat laatste beaamde Jeroen Niezen, vrijwilliger bij Energiecoöperatie Noordseveld, al eens eerder. Reden hiertoe was de aanvraag van de SDE Subsidie, waardoor er zo spoedig mogelijk een vergunningsaanvraag moest komen. "Het is een snelkookpan, maar in een snelkookpan kun je hele lekkere gerechten maken", sprak Niezen destijds.

Weerstand

Onder meer de VVD in de gemeente Noordenveld lijkt weinig trek te hebben in een kostje uit deze pan. Het Norger raadslid Nanda Emmens stelt dat het gehaaste proces ervoor heeft gezorgd dat ruimdenkende en welwillende inwoners in een hoekje zijn gedrukt. Was dit niet gebeurd, dan was er minder weerstand tegen de plannen geweest, stelt zij.

Vooral de vraag hoe lokaal de plannen zijn komt bij de VVD op. Want hoewel de Energiecoöperatie Noordseveld haar leden de kans geeft te investeren in de panelen en ze lokale ondernemers gaat vragen de groenstroken in te richten, weet de VVD dat minstens één ondernemer zijn aandeel in het park wil verkopen. Daarbij ligt de focus niet alleen op Nederlandse partijen. De VVD vreest dat daarmee geld wegvloeit naar het buitenland.

Uitzicht

De partij vreest verder risico's voor grondeigenaren, veehouders, akkerbouwers en omwonenden. Het plan vinden zij, nog steeds, té groot. Bovendien had een informatiebijeenkomst beter in een eerder stadium kunnen worden gehouden. Energiecoöperatie Noordseveld gaf al aan dat dit vanwege corona niet mogelijk was.

De initiatiefnemers hebben op de informatiebijeenkomst willen laten zien wat de komst van het zonnepark daadwerkelijk met het uitzicht voor omwonenden zal doen. Omdat deze op minstens 190 tot 600 meter van omwonenden komt te liggen, vinden zij de schade aan het uitzicht meevallen.

Omdat de vergunningsaanvraag is ingediend, zal uiteindelijk de gemeenteraad van Noordenveld een oordeel moeten vellen over het zonnepark in Zuidvelde.

