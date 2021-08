'Asielbuschauffeurs' blijven strijden voor permanente oplossing

De staatsecretaris schreef onlangs een brief aan de chauffeurs nadat ze in juli zelf naar Emmen kwam om zich bij te laten praten over de problemen en de oplossingen die de afgelopen jaren kwamen en gingen. Broekers-Knol heeft het in de brief alleen over het inzetten van de tijdelijke (extra) maatregelen en wil eerst een gesprek met alle betrokken partijen over vervolgmaatregelen. En dat baart de buschauffeurs wel wat zorgen, want zij en FNV Streekvervoer willen snel een permanente oplossing.

Meer beveiliging en meer overleg

Vakbondsbestuurder Erwin Kuiper: "tijdens het gesprek met de staatssecretaris hebben de chauffeurs een prioriteitenlijst overhandigd. Belangrijke punten waren: Permanente en maximale inzet van de speciale asielpendelbus, het beter beveiligen van de chauffeurs bij de in Ter Apel, meer beveiliging op station Emmen en buschauffeurs betrekken bij oplossen van de problemen."

Dirk Visser, buschauffeurs bij Qbuzz: "Er zijn eisen uit de prioriteitenlijst overgenomen, zoals meer beveiliging op de bus en bij de instaphalte in Ter Apel. Daarnaast is toegezegd dat buschauffeurs meer betrokken worden bij diverse overleggen met betrekking tot de overlast gevende passagiers."

De structurele oplossing is er nog niet, zegt Kuiper, en dat was ook een eis. Buschauffeur Henri Seubers vindt het een goede stap dat de chauffeurs meer bij het overleg en het zoeken naar oplossingen betrokken worden, maar ook hij blijft net als Kuiper vasthouden aan een permanente oplossing.

Overlastveroorzakers naar AZC Hoogeveen

Staatssecretaris Broekers-Knol gaat laten onderzoeken of dossiervorming over de asielzoekers die stelselmatig overlast veroorzaken op de buslijnen ervoor kan zorgen dat de lastpakken overgeplaatst worden naar het strengere azc in Hoogeveen, de zogeheten Handhaving en Toezicht Locatie. Daar komen ze dan terecht in een strenger opvangregime met beperkingen.

Het ronde-tafelgesprek met alle betrokken partijen moet volgens Broekers-Knol worden gevoerd onder leiding van ketenmariniers Sibel Yildiz (Ministerie van Justitie) en Henk Wolthof (COA). Yildiz is oud-Officier van Justitie en hield zich landelijk bezig met de aanpak van overlast door alleenstaande minderjarige asielzoekers, voordat ze naar Ter Apel kwam. Henk Wolthof is oud-regiomanager Noord van het COA.

Demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol ging in gesprek met vakbond FNV en buschauffeurs van Qbuzz over de overlast die wordt ondervonden op verschillende buslijnen. Het verhaal gaat verder onder de video:

Oplossingen kwamen en gingen

Al jaren zijn er problemen met zogeheten veiligelanders, oftewel asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsstatus omdat ze uit een land komen dat als 'veilig' te boek staat. Deze groep wil niet betalen voor de bussen van Ter Apel naar Emmen en treinritten van Emmen naar Zwolle.

Omdat de overlast groeide en niet ophield kwamen boa's en beveiligers in de bussen en bij de eindhaltes. Ook kwam er een speciale asielbus tussen het azc Ter Apel en Emmen. Al die maatregelen werden weer afgeschaald omdat de overlast verminderde, de maatregelen tijdelijk waren en dus ook het geld ervoor op raakte. Daarna nam de overlast weer toe en na een groeiend aantal incidenten en een enquête door de buschauffeurs kwamen er uiteindelijk weer meer boa's en toezichthouders en is de speciale asielbus weer vaker gaan rijden.

De maatregelen zijn opnieuw tijdelijk en lopen tot eind dit jaar. Het vinden van permanente oplossingen is weerbarstig, vooral omdat er zoveel partijen over gaan: Qbuzz, de gemeenten Emmen en Westerwolde, het Ministerie van Justitie, het COA, de provincies Drenthe en Groningen en het OV-bureau Groningen Drenthe.

Arriva

Als de veiligelanders in Emmen overstappen van de bus op de trein schuift het probleem van het zwartrijden en de overlast door naar het bordje van Arriva. Ook Arriva heeft al maatregelen genomen. Zo rijden er vaker twee stewards op een trein, maar dat werkt volgens de vervoerder, het treinpersoneel en vakbond VVMC nog onvoldoende. Bovendien rijden er door de dubbele inzet ook treinen rond waar geen steward is, en dan staat een machinist er bij een incident helemaal alleen voor.

Arriva en de VVMC hebben daarom bij de provincies Drenthe en Overijssel om geld gevraagd voor meer boa's. Die moeten op de perrons in Emmen en Zwolle permanent vervoersbewijzen controleren. Want als je de zwartrijders uit de trein kunt houden heb je in ieder geval tijdens de rit geen overlast.

Ook moeten er 'vliegende teams' komen op beide stations om treinpersoneel te helpen dat in moeilijkheden komt. In de toekomst worden mogelijk de treinstewards opgeleid tot boa met geweldsbevoegdheid, want die hebben ze nu niet. De provincie Overijssel wil een miljoen euro beschikbaar stellen voor de veiligheid op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen, Drenthe draagt bijna een kwart miljoen bij.

De inzet van de vliegende teams is een proef die in het najaar wordt geëvalueerd. Dan moet blijken of er een vervolg komt. Vanuit de Provinciale Staten van Drenthe klonk in januari de roep om ook het Rijk mee te laten betalen aan de aanpak van de overlast op de Vechtdallijn. Toen bleek ook dat een totaalpakket aan maatregelen om de overlast te verminderen tussen de 1,5 miljoen en 2,4 miljoen euro kost.

