Thorbecke Academie later naar Assen: verbouwing duurt langer

Het gebouw is niet op tijd verbouw en daarom start de Thorbecke Academie na de kerst in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Esmee Sollner)

De Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden komt veel later naar Assen dan gepland. De verbouwing van het oude postkantoor aan de Zuidersingel is nog lang niet klaar. Pas na de kerstvakantie start de hogeschool met haar onderwijsatelier voor studenten bestuurskunde en veiligheidskunde in Assen, in plaats van komende week.

De bouwvak en corona, waardoor bouwmaterialen en ict-goederen moeilijk leverbaar zijn, zitten de opleiding dwars. "En ik begin liever goed, dan halfbakken", zegt academiedirecteur Richard Delger.

Vijf werkplekken

Voor de zomer maakte de Thorbecke Academie bekend naar Assen te komen. In het vroegere postkantoor komen werkplekken voor zo'n 120 studenten bestuurskunde en integrale veiligheidskunde. Het zijn derde- en vierdejaars studenten die in Assen aan de slag gaan met praktijkopdrachten vanuit overheid, instellingen en ondernemers.

Er komen vijf werkplekken voor 20 studenten per plek. Ook de onderzoeksgroep Cybersafety komt naar Assen, en krijgt een speciale ruimte. De onderzoeksgroep onderzoekt hoe ze de digitale wereld voor overheden veiliger kan maken.

Veilig en gezond

Volgens directeur Delger kost het klaarmaken van het historische pand langer dan gedacht. "We willen het gebouw optimaal inrichten, en geen half werk verrichten. Ook door corona moet het extra veilig en gezond ingericht worden. Er moet optimale ventilatie in, dat kost meer tijd. En ook op het gebied van ict moet eerst alles goed voor elkaar zijn en ook veilig. We zitten er wel met een onderzoeksgroep Cybersafety."

Volgens Delger is daarom het zekere voor het onzekere genomen, en in de onderwijsplanning opgenomen de groep studenten nu eerst op de academie in Leeuwarden te laten starten, en pas na de kerstvakantie in Assen te beginnen. "Maar we komen zeker naar Assen, alleen een paar maanden later."

Kennismakingsdag

Maar ondanks de vertraging maakt Assen deze week al kennis met de studenten van de Thorbecke Academie. Studiegenootschap Trias Politica, de studentenclub van de academie, heeft besloten met de introductiedagen vrijdag een kennismakingsdag in Assen te houden. "Dus Assen wordt overspoeld met de blauwe Thorbecke-kleur', zegt Delger.

Volgens praeses Anna Tjalsma van Trias Politica is bij de introductie-activiteiten door het studentengenootschap zeer bewust voor Assen gekozen. "Dan kan de stad alvast even ruiken aan de studentensfeer, en andersom de studenten aan Assen." Er komen zo'n 400 tot 500 studenten naar Assen. Ze trekken verspreid in groepen de stad in, en bezoeken het Drents Archief, het Drents Museum, en cultuurpaleis DNK.