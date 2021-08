Uitvaarthuis in centrum Emmen: 'De dood hoort bij het leven'

Maar voor eigenaar Ilona Kuiper is het de normaalste zaak van de wereld. "De dood hoort onlosmakelijk bij het leven. Dus waarom zouden we niet op die plek zijn waar het in een plaats het meest levendig is?"

Een uitvaartcentrum of een aula tref je meestal aan de rand van een stad of dorp aan. Vlinders, dat op 11 september de deuren opent, vormt een bijzondere uitzondering op die regel. Het afscheidshuis is gevestigd in een pand waar voorheen een bank en later ondernemersbroedplaats Growing Workplace in waren gevestigd.

Van kantoortuin naar huiskamer

Van de kantoortuin van weleer is weinig meer over. De centrale ruimte is met comfortabele fauteuils, houten kasten en sfeervol licht ingericht. Het geheel geeft het gevoel van het binnenstappen van een warm aangeklede huiskamer.

Dat is niet alleen de bedoeling, het is ook een groeiende behoefte onder nabestaanden, weet Kuiper. "Vroeger lag een dierbare opgebaard in huiselijke kring, waarbij de kinderen gewoon rondom de kist huppelden."

Kil en afstandelijk

Uitvaartcentra en aula's kwamen daar later voor in de plaats, maar dat werkt niet voor iedereen, vertelt ze. "Deze plekken voelen voor sommigen kil, te groots of te afstandelijk aan." Kortom, het kan kleiner en intiemer.

Kuiper heeft zelf jaren gewerkt als verpleegkundige. In de afgelopen jaren concentreerde zij zich op de zorg van terminale kinderen. "Door een ongeluk moest ik dat werk opgeven. Ik heb altijd iets met uitvaarten gehad, dus waagde ik de stap." Bij het zoeken van een locatie viel haar oog al snel op de leegstaande ruimte aan de Baander.

De plek aan de Baander waar Vlinders zich gaat vestigen (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Taboe

In hartje Emmen, waar het altijd leeft en bruist. "Door ons hier te vestigen, worden we daar onderdeel van." De gekozen plek moet helpen het taboe dat soms nog rond de dood hangt verder te doorbreken, is een achterliggend idee.

In totaal bevinden zich zes afscheidskamers in Vlinders. Een ruimte bevat een wiegje. "Bedoeld voor het afscheid van kinderen. Kinderen kunnen ook opgebaard worden in water. In dat geval gebruiken we een soort aquarium. Een methode die een gunstig, behoudend effect heeft op de huid van het kind."

Baat bij

In totaal kunnen maximaal vijftig mensen terecht in Vlinders. Familieleden en nabestaanden van verschillende overledenen kunnen elkaar dus tegen het lijf lopen. Komt dat niet vreemd over? "Nee, juist niet. Het schept eerder een band. Je ziet dat mensen met elkaar in gesprek komen en ervaringen delen. Mensen hebben daar echt baat bij."