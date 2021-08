Eerste schoolklassen zitten thuis door corona, kinderen krijgen digitaal les

Onder andere de Roosjenschool in Diever heeft leerlingen thuiszitten. "Afgelopen zaterdag kwam de eerste melding dat een leerling positief is getest. Toen hebben we de ouders geïnformeerd en zijn we in contact gekomen met de GGD", zegt Goosje Geertsma, intern begeleider op de school. De GGD voorziet scholen van advies, in dit geval luidde dat: houd leerlingen thuis.

Waar de hoop was dat alleen de middenbouw naar huis moest, bleek dat er ook contacten waren geweest met de bovenbouw en de buitenschoolse opvang. En dus is alleen de onderbouw nog aanwezig op de Roosjenschool. De andere klassen krijgen online les. "Heel erg jammer", zegt Geertsma.

Basisschool bij azc Emmen

Ook in Emmen speelt het probleem. Alle leerlingen van de Emmer basisschool bij het asielzoekerscentrum zijn maandagochtend naar huis gestuurd, meldt Dagblad van het Noorden. Een aantal leerlingen is positief getest op het coronavirus. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat er klassen naar huis zijn gestuurd bij de school op hun terrein.

Ook in het asielzoekerscentrum zelf zijn maatregelen getroffen. "Dat gaat in nauw overleg met de GGD", zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engberts. "Een aantal gezinnen is naar Haren verplaatst, maar er zijn ook gezinnen die op locatie in isolatiequarantaine zijn gegaan. De groepsactiviteiten zijn stopgezet, er is een bezoekstop en de recreatiezaal is tot nader orde gesloten."

Meerdere klassen thuis

GGD Drenthe meldt dat er op meer basisscholen in Drenthe positieve testen zijn vastgesteld en dat er klassen naar huis zijn gestuurd. Om hoeveel het precies gaat is niet te zeggen. "Wij geven een advies, het is dan aan de scholen. Ze nemen het advies over het algemeen wel over", zegt een woordvoerder.

Bij een positief geteste leerling gaat de school in overleg met de GGD. "Het is altijd maatwerk, we kijken naar hoe vaak iemand in contact is geweest met anderen, is er overdracht van het virus mogelijk geweest? Op basis daarvan geven wij advies." Volgens de GGD is het nog te vroeg om te weten of leerlingen elkaar in de klassen besmet hebben.

Tweedeling

In Diever hopen ze aan het eind van de week de leerlingen weer te verwelkomen op school. "Na vijf dagen kan er getest worden. Als de test negatief is zijn leerlingen weer van harte welkom", zegt Geertsma van de Roosjenschool. Leerlingen die niet getest worden en kinderen die positief testen moeten dus thuisblijven. "Je gaat dus zien dat een deel terug naar school komt en een deel niet."

Lees ook: