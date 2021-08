Bruiloftsgasten veroorzaken ontruiming wijkcentrum in Assen

Een bruiloft mag, maar wel binnen de huidige coronamaatregelen. Zich aan die regels houden vonden de bruid en de bruidegom afgelopen zondag wel heel lastig. Arie Kant, manager van 't Markehuus in Peelo, schrok zich kapot toen hij de zaal binnen kwam lopen, er waren veel te veel mensen in een ruimte. Hij verzocht de gasten vriendelijk om te vertrekken. Daar gingen ze echter niet mee akkoord, en Kant schakelde de politie in.

"We hadden duidelijke afspraken gemaakt: Vijftig personen en niet meer. Toen ik terug kwam stonden er ineens 95 stoelen", vertelt de aangeslagen Kant. Volgens de gasten konden met de extra stoelen ertussen de coronamaatregelen makkelijker worden nageleefd. Het bruidspaar en aanhang zouden zelf opletten dat de regels nageleefd werden.

'Hele volksstammen kwamen binnen'

Het ging mis bij het verzamelen van de gasten. "In de ontmoetingsruimte stond al ruim zeventig man en toen bleek dat de zaal ook nog gevuld was met mensen. Dat waren er geen vijftig maar minstens honderd als het er niet meer waren. De gasten bleven maar binnenstromen."

Kant stond er versteld van. Het ergste was nog dat volgens hem de gasten ook waren uitgenodigd, want de meesten waren gekleed in traditionele klederdracht. "Ze wisten vooraf gewoon al dat er meer dan vijftig personen zouden komen." Kant ging het gesprek aan met het feestelijke paar. Die meldde dat er over ongeveer drie uur nog maar vijftig gasten zouden zijn. "Onverantwoord", volgens Kant en hij schakelde de politie in.

Dat ging niet zonder slag of stoot. "Er waren geen vechtpartijen, maar ze waren niet blij en dat is nog zacht uitgedrukt." Nadat de gasten op de hoogte waren gebracht dat Kant de politie had ingelicht, kwamen ze met geld over de brug. "Ze vroegen doodleuk of ik nog extra geld wilde. Het gaat niet om het geld legde ik uit. Mijn vertrouwen is geschaad en daarom gaan we helemaal niet meer verder."

'Of ze de geluidsinstallatie konden huren'

Uiteindelijk was het hele pand ontruimd en hadden alle gasten zich verzameld op het plein voor 't Markehuus. In plaats van dat ze rustig naar huis gingen, gingen ze opzoek naar een nieuwe locatie op het feest voort te zetten. "Ze vroegen aan mij of ik nog een andere locatie wist waar ze een feestje konden houden. Het was zelfs zo erg dat ze mijn geluidsinstallatie wel wilden huren, zodat die mee kon naar een nieuwe locatie."

Nog diezelfde avond is er aangifte gedaan. De handhavers zijn nog langs geweest en daar ontstond verwarring. Die dachten dat er door de politie was geconstateerd dat er te veel personen aanwezig waren in het pand. Zij meldden aan Kant dat er de volgende dag een brief op de mat zou liggen met een bestuurlijke maatregel. En dat terwijl Kant zelf de politie had ingelicht.

Uiteindelijk werd de situatie opgehelderd. "Ik heb contact gehad met de gemeente en met de handhavers. Die zijn er intern mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk is de bestuurlijke maatregel kwijtgescholden. Volgens de gemeente zijn er verder geen gevolgen meer voor het wijkcentrum."

Gemeente: 'Waardering voor het management'

De gemeente is op de hoogte van de gebeurtenissen: "Nadat de beheerder de gasten heeft aangesproken op de regels die overtreden werden, is hij zelf in actie gekomen. Wij waarderen het zeer dat hijzelf het initiatief heeft genomen om de politie in te schakelen. Hij heeft zelf zijn verantwoording genomen en dat stellen wij als gemeente zeer op prijs."

Met Kant is verder alles goed. Hij is alleen erg geschrokken van de situatie: "Wat mij is overkomen zondagavond ga ik niet snel meer vergeten."