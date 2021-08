Noordenveld loopt vooruit op nieuwe Wet Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Doel hiervan is om nieuwkomers sneller en beter mee te laten doen in de Nederlandse samenleving. De gemeente Noordenveld doet dit al jaren en lijkt zo vooruit te lopen op de nieuwe wet.

Het credo van de nieuwe Wet Inburgering luidt hetzelfde als dat van Noordenveld: zorg dat nieuwkomers snel aan de bak komen, zodat ze eenvoudiger de taal leren. "Of dat nu betaald werk of vrijwilligerswerk is, maakt eigenlijk niet zoveel uit", aldus Jeroen Westendorp, wethouder in de gemeente Noordenveld.

Arbeids- en taalcoaches

Volgens Westendorp realiseert Noordenveld zich al langer dat nieuwkomers die daadwerkelijk mee kunnen doe in de maatschappij, sneller de taalbarrière slechten. Door projecten als GO! Noordenveld (Gewoon Ontmoeten Noordenveld, red.), waarbij statushouders actief worden gestimuleerd aan de slag te gaan, onderscheidt Noordenveld zich van andere gemeenten.

Dat doet het niet alleen, maar in combinatie met vele vrijwilligers. Arbeids- en taalcoaches bijvoorbeeld. Mensen die geheel belangeloos met de nieuwkomers aan de slag gaan. "Het verbeteren van de taal is één ding, maar je hebt ook een verschil in werkhouding", zegt Westendorp. Als voorbeeld noemt hij de manier van solliciteren. "In Nederland hebben we vooral zoiets van: laat jezelf maar zien. In Syrië is men veel terughoudender. Daarbij kan een arbeidscoach helpen."

Heb geduld en begrip

Volgens Westendorp is het belangrijkste dat men elkaar begrijpt. "In Noordenveld kennen we een aantal mooie voorbeelden van nieuwkomers die bij bedrijven aan de slag zijn gegaan. Maar daarvoor geldt wel dat er geduld nodig is. Neem de tijd om elkaar te begrijpen."

Het liefst ziet de wethouder dat nog meer ondernemers in de regio het eens zouden aandurven met een nieuwkomer. "Het liefst zien we dat iedereen aan de bak komt."

Proactief

De proactieve houding van Noordenveld blijft in ieder geval niet onopgemerkt. Zo gaf Vluchtelingenwerk Noord-Nederland al eerder aan blij te zijn met wat de gemeente doet. Zo wordt er zelfs al contact gezocht met nieuwkomers als ze nog in het asielzoekerscentrum zitten. "Zo geef je men meer het idee dat ze welkom zijn", aldus Westendorp.

Met het oog op de situatie in Afghanistan is de verwachting dat gemeenten straks nog meer aan opvang moeten doen. "Juist in deze tijd moet je dan als samenleving kijken naar wat je voor elkaar kan betekenen."