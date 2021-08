Tienduizenden euro's voor plannen van de recreatiesector in Emmen

De gemeente Emmen trekt 70.000 euro uit voor ondernemers in de recreatie- en vrijetijdssector om hen aan te moedigen met creatieve plannen te komen. Zo wil Emmen toerisme en recreatie in de gemeente stimuleren.

Ondernemers en organisaties kunnen maximaal de helft van hun investering vergoed krijgen, met een maximum van tienduizend euro.

Meer bezoekers naar Emmen

Sinds vorig jaar kunnen recreatieondernemers in Emmen subsidie uit de regeling aanvragen. Volgens de gemeente is van de eerste en de tweede subsidieronde al 'volop gebruikgemaakt'. Wethouder Robert Kleine zegt de ondernemers en hun goede ideeën te willen stimuleren. "Met deze regeling geven we ze een steuntje in de rug en maken we samen onze gemeente aantrekkelijker voor inwoners en toeristen." Een voorbeeld van een plan dat in aanmerking komt voor de subsidie, is een activiteit die ervoor zorgt dat er meer bezoekers naar de gemeente komen.

Voorbeeld van een project dat dankzij de subsidieregeling tot stand is gekomen, is de aanleg van een 'watersport hotspot' aan de Grote Rietplas. Ook heeft de escaperoom 'Da Vinci Code' in Nieuw-Schoonebeek geld gekregen.