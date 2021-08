Arriva gaat batterijtrein testen op Vechtdallijnen

Arriva gaat een batterijtrein testen op Vechtdallijnen tussen Overijssel en Drenthe. Daarvoor wordt één van de bestaande treinen aangepast. De test moet uitwijzen of de trein goed op elektriciteit kan rijden in plaats van op diesel op trajecten zonder bovenleiding.

Batterijtreinen kennen we nog niet in ons land. Arriva laat daarom één van haar noordelijke WINK-treinen ombouwen bij treinfabrikant Stadler. Deze trein rijdt al op schonere biodiesel en heeft een stroomafnemer voor als hij wel op stukken met bovenleiding kan rijden. Ook heeft de trein een accu-unit waar de energie die tijdens het remmen vrijkomt als elektriciteit wordt opgeslagen in grote batterijen. Hierdoor kunnen de systemen in de trein op de stations draaien zonder dat de trein stationair op brandstof hoeft te draaien.

Wat nu in de treinfabriek wordt aangepast is dat de trein niet alleen op batterijen de treinsystemen draaiend kan houden maar ook op die batterijen kan rijden in plaats van op HVO-diesel. Dus rijden zonder uitstoot.

Wat wil Arriva testen?

Tijdens de testritten worden metingen gedaan die hoofdzakelijk zijn gericht op het meten van de snelheid waarmee de batterij ontlaadt en weer oplaadt tijdens het rijden met verschillende snelheden. Ook vinden er testen plaats om te kijken hoe de omschakeling van bovenleiding naar batterij (of dieselmotor) werkt en andersom. Verder onderzoeken we hoe de trein accelereert bij vertrek onder de bovenleiding en hoeveel stroom wordt verbruikt als hij daar onder vandaan rijdt.

De uitkomsten van de testen worden gebruikt bij de ontwikkeling van tractiebatterijen (aandrijving) voor een batterijtrein. Spoorbeheerder ProRail gebruikt de testresultaten voor onderzoek hoe spoorlijnen in het oosten en noorden van het land waar nu nog gewone diesel of HVO-dieseltreinen rijden emissieloos te krijgen.

Arriva wil de trein vanaf het najaar gaan testen op drie trajecten zonder bovenleiding: Almelo - Hardenberg, Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Stavoren. Mogelijk kom daar later Doetinchem - Zevenaar nog bij. Arriva werkt voor het onderzoek samen met de provincies Overijsel, Gelderland en Friesland en spoorbeheerder ProRail.

WINK

De andere 17 WINK treinen rijden in Groningen en Friesland. Vooralsnog zullen die treinen rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO-diesel). Deze brandstof is gemaakt van afgewerkte keukenoliën die niet meer bruikbaar zijn voor de voedselketen. Dit levert een CO2-reductie van 90 procent op vergeleken met gewone diesel. Of bij een succesvolle proef al die treinen ook worden omgebouwd naar batterij trein kan Tinneke Witteveen van Arriva nog niet zeggen: "We kijken we altijd naar mogelijkheden voor duurzaam vervoer. Binnen onze concessies hebben we te maken met verschillende opdrachtgevers en daarmee ook verschillende ambities op het gebied van verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan proef met de waterstoftrein die we onder andere met provincie Groningen hebben gedaan. We kijken dus altijd, in samenwerking met de opdrachtgever naar de mogelijkheden en wensen."