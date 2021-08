Vervallen boerderij in Odoorn maakt plaats voor zorgcentrum

Danie en Hermi de Rooij van het ook in Odoorn gevestigde woonzorgcomplex Lubbelinkhof gaan de nieuwe locatie runnen. De verwachting is dat het nieuwe pand in de zomer van 2023 wordt opgeleverd.

Wouda kocht een aantal jaren geleden het agrarische complex, dat bestaat uit een boerderij en drie omringende schuren. "Als alles volgens plan verloopt, dan gaat het leeuwendeel van de bebouwing er volgend voorjaar af."

"Alleen een schuur blijft overeind, waar een ruimte voor dagbesteding in komt", vertelt Wouda. Op de vrijgekomen grond komt een zorgcomplex met zestien woningen. Qua uitstraling gaat Wouda voor die van een rustieke boerderij met achterliggende schuur.

Praktisch buren

Voor de exploitatie van het nieuwe zorgonderkomen, zocht hij de samenwerking met De Lubbelinkhof. Deze bevindt zich enkele honderden meters verderop aan de Hoofdstraat. "We zijn praktisch buren, dus dat was bijna vanzelfsprekend", lacht Hermi de Rooij.

De Lubbelinkhof biedt begeleid wonen en dagbesteding aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. In totaal wonen er twintig cliënten in het complex.

Wachtlijst

De Rooij is blij met de extra ruimte die straks ontstaat, op een steenworp van hun huidige locatie. "We krijgen veel aanmeldingen binnen. Met als gevolg dat er een wachtlijst is ontstaan."

Over grofweg twee jaar kunnen zij straks dus meer mensen verwelkomen en hun dienstverlening uitbreiden. De nieuwe plek beschouwen Danie en Hermi als ideaal. "We willen iedereen straks een fijne plek bieden. Zo fijn dat je eigenlijk niet meer weg wilt."