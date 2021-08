Ondernemers in Hoogeveen kunnen contant geld nauwelijks kwijt

Het is ondernemer André Fieten een doorn in het oog. De verkoper van koffiemachines bracht zijn geld altijd naar de Rabobank aan Het Haagje, de straat waar hij met zijn BonneBella is gevestigd. Dat is niet meer mogelijk en dus moet hij naar het centrum, om in een winkel zijn geld te storten.

En die gele geldmachine is ook nog eens onbetrouwbaar. "Er is maar één stortautomaat voor heel Hoogeveen en die is ook nog eens dagelijks vol of defect. En je blijft wel gewoon betalen voor de service."

Onveilig gevoel

Hoewel de meeste klanten tegenwoordig afrekenen met hun pinpas, is er een groep die wel met biljetten en munten op zak loopt. Fieten: "Er zijn nog altijd klanten die liever contant betalen. Vooral oudere mensen." Dat geld wil de ondernemer het liefst zo snel mogelijk kwijt, stapels contanten voelen nog altijd als een magneet voor inbrekers. Maar ook de tocht naar de geldmaat voelt onveilig.

"Mensen kunnen gewoon gaan posten, als ze je bij de automaat zien staan en je bent na een minuut weer weg dan weten ze dat je met het geld op zak weer vertrekt omdat de machine vol of kapot is." Er zit voor de ondernemers vaak niets anders op dan een ander stortautomaat te zoeken. In Hoogeveen vind je die niet, dus is een autoritje de enige optie.

Storten in Dwingeloo

De problemen ontstonden toen de Rabobank en de ING Bank vrijwel tegelijkertijd hun filialen in het centrum van Hoogeveen sloten. De stortautomaten verdwenen toen ook, maar er is volgens Fieten niet goed nagedacht over de gevolgen voor de ondernemers.

"Ik ben afgelopen week maar eens een rondje gaan rijden. Ik kwam uit in Dwingeloo. En anders rijden we door naar Westerbork en Diever. En ik ken ondernemers die naar Meppel en Steenwijk zijn gereden", zegt Fieten. Andere opties in de regio zijn Pesse, Beilen, Zuidwolde en De Wijk.

Geldmaat kent de problemen

Jaren geleden besloten ING, ABN Amro en Rabobank om samen te werken op het gebied van geldautomaten. Sinds 2019 wordt gewerkt aan het vervangen van alle betaalautomaten door de gele Geldmaten, waar iedereen dezelfde service krijgt ongeacht bij welke bank iemand is aangesloten. Omdat er steeds minder contant geld wordt gebruikt, neemt het aantal geldautomaten in Nederland wel af, zo klinkt de uitleg.

Ook in Hoogeveen dus. Geldmaat laat weten op de hoogte te zijn van de problemen. "Op dit moment ervaren wij problemen met de capaciteitsplanning rondom het onderhouden van de automaten. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een geldmaat langer buiten gebruik staat dan we zouden willen", laat het bedrijf in een schriftelijke reactie weten. "Wij vinden dat uitermate vervelend."

Geldmaat laat weten in Hoogeveen op zoek te zijn naar een locatie voor een extra geldmaat met stortfunctie. "Dit traject is nog niet rond, daarom kunnen we er op dit moment nog niet meer over vertellen."