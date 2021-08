OM eist tot vijf jaar cel voor 'respectloos leegroven' woningen vakantievierders

Twee mannen uit Assen van 20 en 28 jaar oud hebben volgens justitie van februari tot begin september 2020 twaalf woninginbraken gepleegd in Assen, Smilde en Bovensmilde. Van de meeste woningen waren de bewoners op vakantie. De officier van justitie noemde de inbraken planmatig en eiste tegen de 28-jarige man een celstraf van vijf jaar. De 20-jarige heeft in tegenstelling tot zijn maat geen strafblad en zou een celstraf van 3,5 jaar opgelegd moeten krijgen, waarvan één jaar voorwaardelijk.

De mannen sloegen volgens de officier van justitie telkens toe zodra zij een eerder geparkeerde caravan of camper op de oprit niet meer zagen staan. Dat was voor hen het teken dat de bewoners op vakantie waren. De mannen maakten sieraden, wapens, kruisbogen en ook politie-uniformen buit.

De verdachten werden 9 september aangehouden in de auto van de twintigjarige. In de wagen lag de buit van hun laatste inbraak, een bivakmuts en inbrekerstuig. In de woningen van de mannen lag nog meer gestolen materiaal. De Assenaren hadden naar eigen zeggen niets met deze inbraken te maken. Verder hielden zij hun kaken stijf op elkaar.

'Ik kan hen wel naar de nek vliegen'

Volgens de officier van justitie gebruikten de inbrekers dezelfde werkwijze. Ze tikten het cilinderslot uit de deuren en drongen naar binnen. De hele woning werd vervolgens overhoopgehaald. Dit tot grote ergernis van de slachtoffers, die eveneens in de zittingszaal zaten. "Ik ben zo boos. Ik kan hen wel naar de nek vliegen", zei een gedupeerde. "Ze zijn nog niet veroordeeld", temperde de rechter de drift van de man.

De politie kwam de mannen op het spoor door getuigenverklaringen van buurtgenoten. Die verklaarden dat kort voor een inbraak een zwarte Polo om de woning cirkelde waar de caravan of camper op de oprit stond.

Tijdsschakelaren

Sommigen noteerden het kenteken. Uiteindelijk werd een peilbaken (volgsysteem) onder de bewuste auto geplakt. De inbrekers haalden telkens de stroom eraf, zodra ze in een woning waren. Op deze manier was te zien wanneer ingestelde tijdsschakelaren werden uitgeschakeld. Volgens het volgsysteem onder de auto stond die telkens op deze momenten bij de betreffende woning. "Ik ben daar niet geweest. Ik leende mijn auto wel eens uit", zei de jongste verdachte. Daarom kon hij ook niet de routes verklaren die zijn auto aflegde in de nachten waarop werd ingebroken. Telkens eindigde de rit bij een woning aan de Emmastraat in Groningen, waar de verdachte op dat moment met zijn vriendin samenwoonde. Daar lag meer gestolen materiaal. "Gekocht", zei de man. Hij wilde niet zeggen van wie.

Buit uit het water gevist

In de auto van de verdachte lag een flesje olie. Die olie is vergeleken met oliesporen die bij de geforceerde cilindersloten zijn gevonden. De samenstelling van beide vloeistoffen komen overeen. Ook zijn er schoensporen gevonden, die overeenkomen met schoenen die bij de verdachten in beslag zijn genomen. Een deel van de buit is door magneetvissers opgevist uit het Noord-Willemskanaal. Een ander deel kwam tijdens brandweeroefeningen boven water. Uit de gegevens van de zender onder de auto van de twintiger bleek dat de wagen ook op die locaties is geweest, kort na diverse inbraken.

'Ik deed dit alleen'

De mannen werden aangehouden na een inbraak in Bovensmilde. De oudste bekende tijdens de zitting alleen die inbraak. Hij deed dit alleen, zei hij. Alleen hij zit nog vast, omdat hij een flink strafblad heeft voor onder meer woninginbraken. De jongste mocht in maart naar huis, met een enkelband om. Hij heeft nog geen strafblad.

De officier van justitie vindt dat beiden verantwoordelijk zijn voor twaalf woninginbraken. De aanklager ziet voldoende bewijs in de samenhang van de zaken. Opvallend zijn volgens haar de vaste werkwijze die de inbrekers hadden, de sporen die zijn gevonden en de eensluidende getuigenverklaringen. "Er zijn te veel verbanden, de zaken kunnen niet los van elkaar worden gezien", zei de aanklaagster.

Vrijspraak

De advocaten van de verdachten zeiden dat er onvoldoende direct bewijs is om deze mannen te veroordelen voor zoveel inbraken. Vele sporen zijn onvoldoende onderzocht. Nergens is vast te stellen dat deze mannen daadwerkelijk de woningen zijn binnengedrongen. Daarnaast ziet de verdediging alternatieve scenario's waarmee de rechtbank rekening dient te houden. De 20-jarige verdachte leende zijn auto wel eens uit en daardoor is het mogelijk dat anderen de inbraken hebben gepleegd. De agenten vonden een bloedspoor op een deur, maar er is geen DNA-match met deze verdachten. De 28-jarige Assenaar zou volgens zijn advocaat alleen kunnen worden veroordeeld voor de inbraak die hij heeft bekend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.