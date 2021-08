Dorpshuizen Tynaarlo in gevaar, Stichting Trias stopt er mee

Stichting Trias stopt vanaf 1 januari 2022 met het beheer en de exploitatie van drie dorpshuizen en de belbus in de gemeente Tynaarlo. Dat betekent tevens het einde van de stichting die jarenlang welzijnswerk in de gemeente heeft verricht.

Daarmee is de toekomst van de belbus en de dorpshuizen De Pan in Vries, Ons Dorpshuis in Eelde en De Ludinge in Zuidlaren nog ongewis. Langer doorgaan dan 1 januari 2022 zou voor Trias betekenen dat ze de werknemers niet meer zouden kunnen betalen.

Gebruikers van dorpshuizen zijn in een brief op de hoogte gesteld van het feit dat Trias er vanaf volgend jaar mee ophoudt. "Wij weten niet of de gemeente Tynaarlo gaat kijken of het beheer en exploitatie van de belbus en de dorpshuizen kunnen worden overgenomen", meldt Trias.

Dramatisch half jaar

In een tijdsbestek van een half jaar verloor Trias stap voor stap haar activiteiten: begin dit jaar ging het maatschappelijk werk al over van de stichting naar de gemeente Tynaarlo, waardoor de totale subsidie gehalveerd werd. Vervolgens werden op 1 mei de welzijnsactiviteiten overgeheveld aan De Tintengroep, waardoor er nog een financieel jasje uitging bij Trias.

Tel daarbij het verzoek van de stichting voor een subsidie van de belbus en de dorpshuizen tot 2025 werd afgewezen en de misgelopen horeca-omzet door de coronamaatregelen op en de Trias-kaars is volledig opgebrand. De stichting laat in een brief weten teleurgesteld te zijn: "Wij zijn hier door landelijke regelingen slechts minimaal voor gecompenseerd en door de gemeente Tynaarlo helemaal niet. Ondanks herhaaldelijke verzoeken."

Verbaasde wethouder

Wethouder Henny van der Born (CU) weet dat ook nog niet en is verbaasd over de snelle ontwikkelingen: "Ik heb vanmiddag nog met stichting Trias gesproken en wist dat ze hierover aan het nadenken waren. Dat deze conclusie zo snel getrokken zou worden, had ik niet verwacht. Maar ik heb er wel begrip voor."

De gemeente gaat met Trias in overleg om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat het plan wordt voor de belbus en de dorpshuizen zal de toekomst uit moeten wijzen.