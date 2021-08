Zanger Leon Moorman wil met lied 'Knooin' naar het Eurovisie Songfestival

Wie gaat ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Italië volgend jaar? Als het aan Leon Moorman uit Barger-Compascuum ligt, wordt hij degene die in 2022 het podium betreedt met zijn lied 'Knooin'.

Vandaag is de laatste dag dat artiesten van Nederlandse bodem hun liedje kunnen insturen. Moorman, al winnaar van de publieksprijs op het Europees Songfestival voor Minderheidstalen met Knooin, besloot zich op de valreep aan te melden.

Enthousiastelingen

"Ik moest inderdaad even snel zijn met mijn aanmelding, want vandaag was de laatste dag", vertelt Moorman. Hij besloot zijn Knooin in te zenden nadat veel mensen vanochtend enthousiast reageerden op een oproep op Radio Drenthe waar werd gepleit dat Moorman Nederland moest vertegenwoordigen. "Ik heb dus liedjes ingestuurd met een mailtje daarbij. We gaan het nu zien."

Deelnemers die kans willen maken om voor Nederland in actie te komen, moeten een 'nieuw' nummer inzenden dat niet eerder commercieel is uitgebracht. Daarmee zou het nummer Knooin dus niet in aanmerking komen, omdat het niet aan de eisen voldoet. "Maar ik zag dat de selectiecommissie streeft naar een inzending met bij voorkeur een eigentijdse en authentieke sound. Iets met een echt persoonlijk verhaal. Toen dacht ik meteen aan Knooin. Als de commissie gaat 'Knooin' met de regels, dan is er een kans dat mijn liedje echt mee mag doen." Daarnaast heeft Moorman nog een liedje ingestuurd dat nog niet als single is uitgebracht.

Geintje

Volgens de Drentse zanger reageren buitenlanders erg enthousiast op de Drentse taal. Dat zou veel stemmen op kunnen leveren tijdens het Songfestival. "Misschien moeten we dit daarom maar eens echt gaan proberen", zegt hij. "De inzending is serieus bedoeld, maar is ook een beetje 'een geintje'. Ik zie het als een mix van beide."

De muzikant weet niet wanneer hij precies te horen krijgt of hij namens Nederland mag optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. "Geen flauw idee wanneer ik dat te horen krijg. Er wordt eerst nog een soort tussenselectie gemaakt en daarna gaan de overgebleven inzendingen naar de commissie. Ik ga ervan uit dat het allemaal nog wel twee maanden gaat duren."

Streektaal

Volgens cameraman Roy van Veen, die opnames maakt van Moormans werk, kan Nederland geen beter boegbeeld hebben dan Moorman. Hij deed vanochtend de oproep op Radio Drenthe om Knooin in te zenden. Van Veen was er ook bij toen de zanger de Publieksprijs won. "Dat was een kippenvelmoment, echt fantastisch om mee te maken. 1.200 Italianen zongen destijds met hem mee."

Niet alleen vanwege zijn kwaliteiten moet de oud-winnaar van het Drèents Liedtiesfestival deelnemen, vindt Van Veen. "Nederland is groter dan de Randstad. Waarom moet de inzending altijd in het Engels? We kunnen ook een keer iets van de streektaal die kant opsturen."

