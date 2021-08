Medewerker kinderopvang hoeft niet de cel in voor misbruiken jongen (15)

Een 62-jarige Groninger die een 15-jarige jongen seksueel misbruikte en kinderporno in zijn bezit had, is veroordeeld tot zeven maanden cel. Hiervan zijn vier maanden voorwaardelijk. De man moet ook een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

De straf is aanzienlijk lager dan de geëiste twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter vond, gezien de ernst en de aard van de zaak, een onvoorwaardelijke celstraf niet passend en gerechtvaardigd. De man heeft drie maanden gezeten en dat is volgens de rechter in dit geval genoeg. Hij moet zich wel houden aan diverse voorwaarden. Zo mag hij geen contact met het slachtoffer hebben, en moet hij een behandeling ondergaan.

Afspraak in Peize

De Groninger werkte voor zijn arrestatie in maart van dit jaar in de kinderopvang in de stad Groningen. Via de datingapp Grinder kwam hij met de jongen in contact. Ze spraken met elkaar af op een parkeerplaats in Peize en ook wel bij de jongen thuis, wanneer de ouders niet thuis waren. Dit gebeurde vorig jaar zomer. De man gaf de jongen geld na hun ontmoetingen. Hij zei dat de jongen hiermee instemde.

De jongen was vijftien toen het begon en zestien toen het stopte. Dit gebeurde nadat de jongen tegen zijn ouders zei dat hij naar een vriend ging. De ouders volgden hem via een locatie-app en confronteerde hem later met zijn leugen. De jongen biechtte op.

Bij de aanhouding had de Groninger ook kinderporno op zijn telefoon en computer. Hij moet het slachtoffer ruim 1.700 euro aan schadevergoeding betalen.