Drentse cateraars in onzekerheid: geen steun en weinig omzet

"Het zijn onzekere tijden. We weten niet wat de overheid zal beslissen. Als wij per 1 oktober weer alle vaste lasten zelf moeten gaan dragen, terwijl we een omzet hebben die niet reëel is ten opzichte van wat we normaal zouden draaien, dan wordt het weer een pittige periode", zegt Inge van 't Hooge, eigenaar van het gelijknamige bedrijf in Hoogeveen.

Half jaar weinig inkomsten

"Het begin van het seizoen is eind maart en het einde van het seizoen is eind oktober. Alleen we zitten dadelijk in november en dan zijn er geen evenementen. Ja, een herfstfair en een kerstmarkt. Maar het evenementenseizoen, waar we tachtig procent van ons geld verdienen, is er dan niet meer", zegt Lorenz Striethouldt van het gelijknamige bedrijf in Westerbork.

Van oktober tot maart is een lange periode om het uit te zingen met weinig inkomsten. Hoe kijkt hij daar tegenaan? "Wij hebben vorige winter twee oliebollenkramen gehad en dat gaan we dit jaar weer doen. We gaan alleen dit jaar nog eerder open. Al de tweede week van oktober", aldus Striethouldt.

De hoop is nu dat de maatregel om anderhalve meter afstand te houden, binnenkort gaat verdwijnen. "Wat wij nodig hebben is dat de coronamaatregelen er zo snel mogelijk afgaan. We hebben zalen waar driehonderd mensen in kunnen en als er maar honderd mensen in mogen, dan draai je maar een klein deel van de omzet. En dan nog moeten we misschien wel vijf jaar bikkelen om er weer een beetje bovenop te komen", aldus van 't Hooge.

Nog wel reserves

Het is nog niet zo erg dat een faillissement dreigt voor de cateraars. "Zeker niet. Ik blijf positief. We hebben zuinig gedaan en zijn creatief. Zo wordt onze zelfontwikkelde saus die we gebruiken voor de catering nu ook in flessen verkocht. Daar ben je ondernemer voor", besluit Striethouldt.

Ook Van 't Hooge sombert niet. "Wij gaan het wel redden. We bestaan al 46 jaar en hebben een aardige buffer opgebouwd. We zijn anderhalf jaar ontzettend zuinig geweest en hebben ons personeel gedetacheerd. Met zijn allen blijven we daarom overeind."