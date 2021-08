TikTok-psycholoog Daisy maakt diepste problemen bij jongeren bespreekbaar

Op TikTok kruipt het aantal volgers naar de 100.000 en ook op Youtube volgen duizenden haar. Daisy Veenstra uit Gieterveen zet haar online bereik in om de diepste pijn bij jongeren bespreekbaar te maken. Ze is de samenwerking aangegaan met het Suïcide Preventiecentrum in Harderwijk.

ADHD, examens, pesten, allerlei sores die herkenbaar zijn voor jongeren komen aan bod in de video's van Daiisz95, zoals Daisy heet op sociale media. Jongeren weten haar daardoor te vinden. Ondanks dat ze de studie psychologie afrondde, heeft ze niet overal een pasklaar antwoord op. "Er zijn jongeren die je spreekt waarvan je echt denkt: jeetje ik weet echt niet wat ik voor je zou kunnen doen behalve luisteren. En dat is dan wat je ook moet bieden denk ik. Ik heb daar helaas niet altijd de ruimte voor", zegt ze.

De samenwerking met het Suïcide Preventie Centrum (SPC) biedt uitkomst, ze kan jongeren met zelfmoordgedachten doorverwijzen naar specialisten. "Dan is het heel fijn dat er zo'n expertiseteam is van echt ontzettend lieve mensen, die daar hun hele hart voor geven om die jongeren te helpen. Dat is echt fantastisch om te zien."

Samenwerking

Een half jaar geleden begon de samenwerking. De video's van Daisy vielen niet alleen jongeren op, maar ook bij het SPC. "Ze zagen dat ik raps maak voor en over jongeren en waar ik ze aanspreek. En zij wilden veel meer doen met juist ook die jongere doelgroep", blikt ze terug.

"En hoe bereik je die jongeren dan die juist zo ontzettend in de knoop zitten? Daarvoor hebben we de handen ineengeslagen, daarmee hebben we samen nu een video gemaakt om juist jongeren meer te bereiken. Ik zet mijn eigen kanalen ook in om ze naar hen door te sturen. Zodat we veel meer jongeren die echt op dit moment in de shit zitten te kunnen helpen."

Wat is de boodschap die Daisy samen met het SPC onder de aandacht wil brengen? "Dit is een video van een meisje dat heel erg in de knoop zat en daar veel sterker ook weer is uitgekomen. Een heel mooi voorbeeld van wat er gebeurt als je wél die hulp durft te vragen."

Haar nieuwste video past in de stijl die haar video's succesvol maken. "Wat tot nu toe goed is gelukt in het maken van video's is juist het gevoel dat je als jongere zelf hebt verwoorden en daardoor de jongeren ook aanspreken. Ik ben zelf 25, ik sta zelf nog midden in die periode eigenlijk, dus ik denk dat het daardoor ook makkelijk is me daarin in te leven en om te zorgen dat het binnenkomt."

Zelf hulp nodig? Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Bekijk hier de video die Daisy maakte in samenwerking met het SPC:

Video voor het Suïcide Preventie Centrum

