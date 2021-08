Terug naar Westerbork: tranen en emoties bij thuiskomst

Eindelijk was daar de landsgrens in zicht, maar eerst moesten de studenten nog zo'n 75 kilometer afleggen naar het eindpunt in Westerbork. Een rit waarin alle herinneringen van de intense twee weken de revue passeerden. "Het waren misschien wel de meest indrukwekkende weken van mijn leven", zegt Rosan Lemans. "Ik vond het zo leuk en iedereen was zo gezellig, het was een bizarre ervaring."

Bezoek aan gedenkplaatsen

De deelnemers kregen in Westerbork een ceremonie en rondleiding over het voormalige kampterrein. Daarbij legden ze rozen bij het Namenmonument. "Het is de mooiste ceremonie die je kan houden", zegt Henk Emmens van de organisatie. "Het was een emotionele rollercoaster. Zelfs de deelnemers die in eerste instantie alleen voor het sporten kwamen, zeggen nu dat ze zoveel hebben geleerd. En dat is precies de bedoeling."

De studenten maakten de fietstocht in het kader van 75 jaar vrijheid. Tussen het fietsen door bezochten ze gedenkplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog. Onder meer een bezoek aan voormalig concentratiekampen Auschwitz en Bergen-Belsen stonden op het programma. De verhalen over deze plekken raakten hen diep.

Met elkaar doen

"Er hangt daar een sfeer waarvan de hele groep vond: 'het nooit had mogen gebeuren'", vertelt Emmaly Dekker. "We moeten er met zijn allen voor zorgen we de vrijheid in alle aspecten behouden met elkaar. Zodat iedereen zichzelf kan zijn. Maar we moeten het wel met elkaar doen."

De fietstocht werd door de coronacrisis meerdere keren uitgesteld. "Bij elke poging moet je alles weer opnieuw vastleggen", zegt Emmens over het organisatorische werk. "Maar het is gelukt. Laten we daar blij mee zijn. Het was heel veel werk, maar het was de moeite meer dan waard."

Een van de deelnemers legt een roos bij het namenmonument (Rechten: RTV Drenthe)

