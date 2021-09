Bijenhouder uit Elim: 'Silphie is een goed alternatief voor mais'

"Het is een nieuw gewas dat goed is voor veevoer, maar ook goed voor bijen, vlinders en insecten. Een multifunctioneel gewas dus. Ik heb het een paar jaar geleden in Duitsland ontdekt. Daar wordt het al op grote schaal verbouwd voor biovergisters. Een firma in Duitsland had vorig jaar al 1.500 hectare. Dus het zit goed in de lift", zegt Kikkert.

Veel voordelen

Even de kenmerken op een rijtje: Silphie is een vaste plant voor vijftien tot dertig jaar die wel drieënhalf meter hoog kan worden. Het bindt veel CO2, heeft ten opzichte van mais een vergelijkbare opbrengst per hectare, een hoog eiwitgehalte en de wortels gaan tot wel twee meter diep. Daardoor is het gewas ook geschikt voor drogere gronden. Spuiten met gif is niet nodig, want ongedierte houdt niet van Silphie. Op een paar slakken na. Het gewas is ook rijk aan stuifmeel en nectar.

Kikkert vangt een bij met oranje-gele pootjes. "Dat is stuifmeel van de Silphie en dat gebruiken de bijen om het bijenbroed te voeden." De plant bloeit van begin augustus tot begin oktober en draagt er toe bij dat bijen goed gevoed de winter in gaan, want de meeste bloemen zijn al uitgebloeid in augustus.

Onbekend maakt onbemind

Het kan niet anders dan dat er een nadeel is. "Bij mais kun je na een seizoen wisselen van vrucht. Dat is bij Silphie niet aan te raden, want het zaad is duurder en de opbrengst is lager als er wordt gewisseld", zegt Kikkert. Maar daarnaast ziet hij eigenlijk alleen maar voordelen.

Hoe komt het dat we dit gewas nog niet hebben ontdekt in Nederland? "Wat niet bekend is, moet eerst worden uitgevonden. Misschien dat er dan in versneld tempo gebruik van kan worden gemaakt." Kikkert heeft inmiddels een paar boeren in de buurt weten te interesseren voor de plant.

LTO Noord kent het gewas niet en geeft aan er naar te zullen gaan kijken. "Als ik iets niet ken, dan weet ik het niet. Ik vind het wel interessant", zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

Mogelijk interessante optie

Hij wijst erop dat boeren continu op zoek zijn naar hoe dingen beter kunnen. "Ook ten aanzien van mais. Mais heeft ook ooit zijn intrede gemaakt in Nederland vanuit Zuid-Amerika als een gewas met veel voordelen. We kijken nadrukkelijk naar alternatieve soorten veevoer, zoals sorghum en quinoa. Soms duikt er ineens iets op uit onverwachte hoek. Het is altijd interessant om te bekijken", aldus Bruins.

Silphie is zo nieuw dat er nog amper wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is. Volgens een Pools onderzoek van december vorig jaar is het gewas veelbelovend.