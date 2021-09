Stadshuys Assen over bezoek bruiloftsgasten: 'Ze kwamen overal vandaan'

Arie Kant, manager van 't Markehuus in Peelo, schrok zich kapot toen afgelopen zondag 't Markehuus volgepakt was met bruiloftsgasten. Daardoor konden de coronamaatregelen bij lange na niet worden nageleefd. Kant lichtte de politie in en stuurde de gasten weg.

Maar nadat de bruiloftsgasten 't Markehuus hadden verlaten, gingen ze op zoek naar een nieuwe locatie om het feest voort te zetten. Ze kwamen uit bij Rudy Bouwman van het Stadshuys in Assen. Hij wilde wel praten over de mogelijkheden, maar toen hij aankwam bij zijn zaak schrok hij zich kapot.

"Rond zeven uur werd ik gebeld door een mevrouw of ik een bruiloft wilde organiseren. Dat moest eigenlijk gelijk al op zondagavond. Dat is heel vreemd, want normaal worden bruiloften maanden van tevoren gepland. Ik had alle drank en andere voorraad in huis, dus ik dacht: 'laten we even praten'. Ik had met die mevrouw afgesproken om eerst met z'n tweeën te praten en dan te kijken wat we voor elkaar konden betekenen." Maar toen Bouwmaan arriveerde bij het Stadshuys, stonden er volgens hem ruim tweehonderd gasten. "Ik dacht echt, wat gebeurt mij hier."

'Duidelijke afspraken'

Op dat moment heeft Bouwman duidelijke afspraken gemaakt met het bruidspaar. Er waren honderd gasten welkom binnen, een aantal dat hij kwijt kan volgens de coronarichtlijnen. Maar buiten bleven de mensen komen, vertelt hij. "Ze kwamen uit een taxibusje en de bosjes. Echt overal kwamen de mensen vandaan. Ik heb twee beveiligers voor de deur gezet om alles in goede banen te leiden, maar ze bleven proberen om binnen te komen."

Aan het begin van de avond is de politie ook langs geweest. "Die zeiden al tegen mij: 'waar begin je aan'. Wij houden vaker buitenlandse bruiloften, maar dit had ik zelfs nog nooit gezien. Alles werd onze zaak in gesleept; van bierkratten tot borden vol met eten." De uitbater heeft ook de handhaving in moeten schakelen.

Bouwman was wel teleurgesteld in het optreden van de politie. Volgens hem had de politie andere zalencentra, zoals Van der Valk en de Bonte Wever, ingelicht over het rondtrekkende bruidsgezelschap. "Als ik dit bericht ook had gehad van de politie was ik er nooit aan begonnen. Wij hebben een goede verstandhouding met handhaving en politie, dus ik vond dit jammer."

'Drie bier voor 100 euro'

Volgens de gemaakte afspraken zou het feest duren van acht uur 's avonds tot twaalf uur 's nachts . Rond kwart voor twaalf wilde Bouwman de bruiloftsgasten naar buiten hebben, zodat om twaalf uur de zaal leeg zou zijn. Alleen waren de gasten hier niet van gediend. "We hebben samen met de handhaving de gasten moeten sommeren om naar buiten te gaan. Op een gegeven moment werd mij na kwart voor twaalf honderd euro geboden voor drie biertjes om toch nog even te kunnen blijven." Ook daarna bleven de bruiloftsgasten met geld over de balk komen om zo het feest maar te kunnen voortzetten.

Na meer dan tien uur schoonmaakwerk en een bijzondere ervaring rijker, is het Stadhuys er verder zonder kleerscheuren vanaf gekomen. "Je bent lang dicht geweest en wilt graag weer geld verdienen. Daarnaast wilden wij graag met de mensen meedenken, maar voordat er überhaupt een gesprek was, was het hele feest al aan de gang."

