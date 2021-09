Praot Drents Met Mij met Ben Feringa

William Bossong, Harry Tupan, Jetta Klijnsma en Tony Neef waren in maart te gast. Nobelprijswinnaar Ben Feringa trapt het nieuwe seizoen af. Tegenwoordig spreekt ie overdag meer Engels dan Nederlands, maar Drents praat ie zodra hij achter Emmen komt. "Dan gaot het knoppie um en praot ik allent mor plat. Want op Barger-Compas gao je echt gien Nederlands tegen mekaor praoten."

Dankbaor

Ben Feringa groeide op in een groot gezin in Barger-Compascuum. Op de boerderij aan de Limietweg viel veel te ontdekken voor hem en zijn negen broers en zussen: "Ik ben dankbaor dat onze olders ons stimuleerden om te gaon leren en om veul te lezen. Ik wol altied alles waiten. Dan vruig ik aan mien pap: hou komt het dat de lucht blauw is en het gres gruin? Dan zee hij: Daor hebben we het vanaovend wel over, nou motten we eerst zörgen dat we het heui binnenkriegen."

Maar proefjes deed hij niet veel: "Pas op de middelbaore school kreeg ik scheikunde en natuurkunde en dat vond ik geweldig! Toen had ik wel wat reageerbuisjes op zolder. Mien moe was wel 'ns bang dat ik de boel in de brand stak boven."

Nobelprijs

Eigenlijk wou Feringa altijd boer worden: "Mien pa zei: gao eerst mor wat leren. Mor ik heb nog wel een moestuun en een waaide met een pony. Ik kom nog steeds graog op de boerderij." Veel tijd heeft hij daar niet meer voor, want sinds hij de Nobelprijs voor de Scheikunde won, wil iedereen iets van hem. "Prachtig hor, dat enthousiasme. Ik vind het ook geweldig veur Noord-Nederland. Kies 'es jongens, je huift niet per se uut Harvard of Cambridge te kommen. Ook gewoon in Grunningen, opgruid in Barger-Compas, dan kun je ook iets bereiken."

Wat er nog te halen valt als je eenmaal de Nobelprijs hebt gewonnen? "Er is niks mooiers om iets geks te bedenken. Kieken wat de grens van de wetenschap is. Maar veural ook om met al die getalenteerde jongens en wichter op de universiteit te warken."

Praot Drents Met Mij - Ben Feringa

