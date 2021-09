Sem Donkers (14) droomt na rol als jonge Muskee van theatercarrière

Dag in dag uit is Sem Donkers als de jonge versie van de blueslegende Harry Muskee met de cast en muziekband al druk aan het repeteren in Assen, in de binnentuin van de Ondernemersfabriek aan de Havenkade. De plek waar vanaf vanavond 17 voorstellingen staan van het muziektheater. Eerst twee try-outs, en dan vrijdagavond de première.

Laat maar komen

"Het gaat erg goed, laat maar komen dat publiek, ik ben er klaar voor. Ik wil graag laten zien wat we met z'n allen als groep de afgelopen periode bereikt hebben", glundert hij. En nee, last van zenuwen heeft 'ie niet. "Nog niet in elk geval."

Muskee is mijn held en z'n muziek is een schatkamer aan verhalen. Blues is niet alleen voor oude mensen, maar voor iedereen. Maar misschien ben ik te laat geboren." Sem Donkers (14), speelt de jonge Muskee

Sem Donkers doet deze zomer meteen auditie als hij leest over de zoektocht naar regionaal acteertalent voor het muziektheaterstuk over Harry Muskee, een eerbetoon aan de Drentse blueslegende tien jaar na zijn dood. "Ja, ik wil dolgraag het podium op, Harry Muskee is echt een held van mij. Dan is het echt te gek dat ik hem mag spelen."

Schatkamer aan verhalen

Sem houdt van de muziek van Cuby. En dan niet alleen de blues. "Z'n muziek is veel breder dan dat. Zelfs funky. Z'n laatste cd, Cats Lost, vind ik echt geweldig. Da's wel mijn favoriet. Maar de echte bluessound van het gebroken hart van Muskee, in Somebody Will Know Someday en Window of my Eyes, dat gaat ook door merg en been. Prachtig hoe een tragische verbroken liefde tot zoiets moois kan leiden."

Voor een puber is z'n voorliefde voor nummers van Muskee nou niet direct een voor de hand liggende muzieksmaak, zo moet de jonge Drent zelf ook erkennen. "Kan me niet schelen dat er gezegd wordt dat z'n muziek vooral iets voor oude mensen is. Het is voor iedereen, vind ik. En misschien ben ik gewoon te laat geboren."

Donkers noemt de songs van Muskee 'een schatkamer van verhalen'. "En het is geweldig om erin te duiken in al die verhalen, en die nader te onderzoeken. Je hoort en voelt gewoon de emotie als z'n hart weer gebroken is. Fantastisch dat zoiets dan zulke mooie muziek oplevert."

Humor en tragiek

In het theaterstuk zit humor, maar ook tragiek en drama. "Dat past me wel. Er moet ook wat te lachen zijn, en niet alleen tragisch zijn. En ook het gevoel wat erbij zit en de verhalen die erachter zitten zijn mooi om te onderzoeken. Het is een schatkamer aan verhalen, die achter de muziek van Muskee zit, en het is geweldig om daarin te duiken

(verhaal gaat verder onder de video)

In het theaterstuk loopt Sem als een rode draad er doorheen, naast hoofdrolspeker Erwin Nyhoff, die Muskee neerzet. "Ik speel Harry in zijn jongere jaren, en hoe hij de man werd zoals we hem kennen, met in de tussentijd de pijn van z'n verloren liefdes. Soms help ik de oude Muskee even de goede weg op, als we elkaar tegenkomen."

Droom of doorbraak?

Het verhaal speelt in de dromerige tussentijd, door regisseur Dick van den Heuvel bedoeld als laatste fase voor Harry Muskee's dood. En in die laatste momenten, flitst z'n leven aan hem voorbij, en komt hij een hele reeks oude bekenden tegen. Met zijn rol in de Muskeevoorstelling hoopt de jonge Drent, die in de derde klas van het atheneum zit, toch wel stiekem op een doorbraak. "Ik zou dolgraag naar de vervolgopleiding willen van de Theaterschool in Amsterdam."

Acteren op landelijk niveau, dat is zijn doel, z'n 'grote droom'. Maar 't blijft nog even bij dromen, zo zegt hij. Want z'n school afmaken, na de reeks van 17 voorstellingen, dat is de realiteit. "Nou ja, mijn droom is al wel een beetje werkelijkheid geworden natuurlijk. Ik sta op het podium."

Zestien muzieknummers met band

Vanavond is de eerste try-out van het theaterstuk. Zestien muzieknummers worden er gespeeld, waarvan vijftien van Cuby & the Blizzards, met zang van Erwin Nyhoff. De begeleidingsband staat onder leiding van gitarist Erwin Java, die jaren bij Cuby speelde.

(verhaal gaat verder onder de muziekvideo van het Muskeetheater)

More than I can ask for, uit de voorstelling Muskee, So Many Roads, met Erwin Nyhoff

Er kan 500 man publiek terecht op de locatie aan de Havenkade in Assen. Vrijdagavond is de première. Gisteren besloten Gedeputeerde Staten van Drenthe het theaterspektakel met 15.000 euro extra subsidie te steunen.

Extra steun

De provincie gaf eerder al 15.000 euro, maar vanwege corona en alle maatregelen eromheen krijgt de productie meer steun. Muskee, die op 26 september 2011 op 70-jarige leeftijd stierf, wordt beschouwd als een Drents icoon. De gemeente Assen gaf ook 15.000 euro steun. Verder kreeg de productie 10.000 euro van het Asser Ondernemersfonds, en 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Totale kosten van theaterproductie zijn 4 ton.

Documentaire

Deze maand komt ook nog de documentaire Talkin' Blues over de blueszanger uit, gemaakt door televisiemaker Jan Douwe Kroeske. Tien jaar na dato gaat hij op zoek naar de nalatenschap van Muskee. Leeft z'n werk nog? En kan het inspiratie bieden aan een nieuwe generatie muzikanten?

Op 24 september wordt de documentaire gepresenteerd. Voor dit filmproject kreeg Kroeske 75.000 euro subsidie van de provincie Drenthe.

