Stelling: Van Gaal is wat Oranje nu nodig heeft

Zelf was Van Gaal er vrij duidelijk over tijdens zijn eerste persconferentie als 'herintreder': hij is eigenlijk de enige die geschikt is voor de baan op dit moment. "Wie zou het anders moeten doen?" vroeg hij zich hardop af ten overstaan van zijn 'vrienden van de pers'.

Stelling

Vanavond speelt Oranje in Oslo tegen Noorwegen. De laatste keer dat Van Gaal bondscoach was, werd Oranje derde op het WK in Brazilië in 2014. Is hij ook nu de redding voor het Nederlands elftal of was terugkomen op zijn pensioen nou niet bepaald zijn beste beslissing ooit?