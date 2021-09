Gemeente wil geen gokhallen in Westerveld

Bij de gemeente komen regelmatig aanvragen binnen voor het vestigen van een gokhal. "Voordelen: leuk vertier voor een vrije avond, een extra slechtweervoorziening en het geeft een economische impuls", schetst Alfred Schoenmaker van Duurzaam Sterk Westerveld de positieve kanten van een speelhal in de gemeente. Die wegen volgens hem niet op tegen de nadelen.

Hij is bang voor gokverslavingen. "Een zeer ontwrichtende verslaving", noemt hij het. Met name kwetsbare jeugd zou volgens hem minder bestand zijn tegen verleidingen met een gokhal in de directe omgeving. Ook vreest hij dat er meer criminaliteit komt om aan geld voor het gokken te komen. En de hulp aan verslaafden zal extra zorgkosten met zich meebrengen.

Verbod

Speelautomatenhallen zijn verboden in Nederland, tenzij de gemeente dit met een regeling mogelijk maakt. De partijen konden tijdens de Politieke Avond Westerveld gisteren laten weten of zij vinden dat burgemeester en wethouders beleid moeten ontwikkelen voor het toestaan van speelhallen. Een meerderheid van de raad gaf aan daar niet voor te voelen.

De buurgemeenten van Westerveld hebben allemaal wel gokhallen. "Iemand die een gokje wil doen, gaat dat immers toch wel doen. Al dan niet binnen onze gemeentegrenzen", verzekert CDA'er Doede Simonides. Zijn partij 'staat niet te juichen' om te regelen dat het straks ook in Westerveld mogelijk is. "We willen geen overlast, we zitten niet te wachten op verslaving, duistere kanten, witwaspraktijken, et cetera."

Daar komt bij dat de economische opbrengsten gering zijn. Hans de la Mar van Progressief Westerveld ziet niet hoe musea en horeca kunnen profiteren van de komst van een gokhal, juist ook omdat gokhallen los moeten komen te staan van horeca. De problemen die gokken met zich meebrengt zijn volgens hem te groot. "Gokhallen zullen banen opleveren. Een portier en wat toezichthoudend personeel en verder veel verder werk in de schuldhulpverlening, verslavingszorg en echtscheidingsadvocatuur."

Voorstanders

Gemeentebelangen en D66 zien als enige partijen minder beren op de weg en hadden de stap naar nieuw beleid wel willen zetten. "Wij zien niet het grote duistere casino, maar meer een kleinschalige vorm van vermaak", aldus Jan Henk Bruursema van Gemeentebelangen. "Een aanvulling op een gevarieerd programma van binnenactiviteiten."

D66 hamert erop dat in eventueel beleid gokverslavingspreventie een belangrijke rol moet vervullen. Zo ver gaat het niet komen, want burgemeester Rikus Jager concludeerde na het horen van alle partijen dat hij en de wethouders geen moeite hoeven te doen het beleid voor gokhallen in de gemeente te wijzigen.