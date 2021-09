Cultuursector in Assen krijgt een steuntje in de rug

De Nieuwe Kolk is een van de cultuurinstellingen in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

De cultuursector is zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente Assen wil de sector ondersteunen bij de start van het nieuwe culturele seizoen en heeft daarom de campagne #watgajijdoen in het leven geroepen.

De hele maand september zien de inwoners van Assen op verschillende manieren wat ze allemaal kunnen doen en beleven op het gebeid van kunst en cultuur in de stad. De campagne bestaat onder andere uit een groot aantal portretten van culturele verenigingen, instellingen en ondernemers. Halverwege deze maand zijn de portretten te zien op enkele lantaarnpaalborden in de stad. De campagne wordt afgesloten met een cultuurkrant die eind deze maand bij alle Assenaren in de bus ligt.

Wethouder Bob Bergsma ziet uit naar het nieuwe culturele seizoen. "In Assen is van alles te beleven op het gebied van kunst en cultuur. Op dit moment is er bijvoorbeeld 'Kunst aan de Vaart'. Wie de komende weken een wandeling maakt langs de Vaart, kan genieten van prachtige kunstwerken in, langs en boven de Vaart. En dit is maar één voorbeeld; er is veel meer te doen in Assen."

Musea dicht

Door de coronapandemie waren musea dicht, konden voorstellingen niet door gaan en koren konden niet repeteren. Daarnaast zorgt cultuur voor een levendige binnenstad, vitale ouderen en gezonde kinderen. Redenen genoeg vond de gemeente om de culture instellingen, amateurs en ZZP'ers te ondersteunen bij de herstart van het culture seizoen

Lees ook: