Pand Esdal College in Emmen ruimt het veld voor woningbouw

In de toekomst heeft het Esdal College behoefte aan minder ruimte. Tot 2025 krijgt het voortgezet onderwijs door krimp te maken met een daling van het aantal leerlingen. Het Esdal College heeft, behalve in Emmen, ook locaties in Klazienaveen, Oosterhesselen en Borger, samen goed voor 2600 leerlingen. Dat aantal neemt met ongeveer een vijfde af.

Om die reden werd vorig jaar een gloednieuw gebouw aan de Oosterstraat opgeleverd, zodat alle leerlingen van het Esdal College die in Emmen naar school gaan op één campus zijn gehuisvest. Al eerder werd de oude Ambachtsschool aan de Weerdingerstraat afgestoten en de vroegere pabo langs de Boermarkeweg gesloopt.

Technische staat ondermaats

Volgens directeur-bestuurder Matthias Kooistra is het nu de beurt aan het uit 1985 stammende pand aan de Angelsloërdijk. Volgens Kooistra is het geen moment te vroeg, want het gebouw is zo goed als af.

"Het is destijds neergezet als een semipermanent gebouw een heeft een levensduur van 25 jaar, de technische staat laat daarom veel te wensen over. Bovendien voldoet deze locatie wat betreft isolatie en de noodzakelijke ventilatie niet meer aan de eisen. Daarnaast zijn al de vierkante meters niet meer nodig."

Campus

Ongeveer honderd Esdal-leerlingen van de bovenbouw (havo/vwo), de staf en het schoolbestuur maakten nog gebruik van de locatie aan de Angelsloërdijk. Die zijn inmiddels allemaal ondergebracht op de campus.

Daarnaast maakte RENN4/De Atlas ook gebruik de locatie. Deze leerlingen hebben hun intrek genomen in het nabijgelegen gebouw van het voormalige Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

De gemeente Emmen bevestigt dat er inderdaad gedacht wordt aan woningbouw op de locatie van de oude school. "Een plan is in de maak, het is alleen nog niet duidelijk wanneer deze klaar is", aldus woordvoerder Inge Frieso.