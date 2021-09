Drenthe kende een groeizame zomer: 'Een walhalla voor de natuur'

De septembermaand is aangebroken en dat betekent dat de meteorologische zomer ten einde is. Tijd om de weerbalans op te maken van de afgelopen maanden. Kunnen we in Drenthe spreken van een 'slechte' zomer, of viel dat allemaal wel mee, en zijn we de afgelopen jaren verwend geraakt met hoge temperaturen?

"Het was vooral een groeizame zomer", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Alles wat kon groeien, staat mooi in het blad en is 'vol'. Het hoog- en laagveen in Drenthe is goed bediend, net zoals de bossen en bijvoorbeeld de zandgronden op de Hondsrug." Toch zullen de zonaanbidders niet enorm hebben genoten van het weer in juli en augustus, beaamt Van der Zwaag. "Voor hen was het goed dat zij de grens over konden naar plekken waar wat meer warmte was."

Tropische dagen hebben we in onze provincie dan ook amper gehad. Van der Zwaag telt er maar één. "Dat is niet vaak voorgekomen." Volgens hem heeft dat onder andere te maken met de atmosfeer die in een rustige toestand verkeerde. "Er waren lagedrukgebieden in de buurt van Nederland en hogedrukgebieden in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. Daartussen ontstonden vaak noordelijke winden. Dat systeem veranderde maar nauwelijks in juli en augustus, en daardoor werden ook steeds buien aangemaakt."

Zomerse junimaand

Toch begonnen we deze zomer best goed, vertelt Van der Zwaag. "Over heel juni was het in Drenthe twee graden warmer dan het langjarig gemiddelde. Er waren tien zomerse dagen, normaal gesproken is dat ongeveer de helft." Op 17 juni werd in de weerhut in Eelde zelfs 33,6 graden Celsius gemeten. Ook was er flink wat zon met 250 zonuren in de provincie.

Van der Zwaag: "Een warme en zonnige maand dus, waarbij de hoeveelheid neerslag gemiddeld was." Toch liet de warme juni ook z'n sporen na. Op de 18de van de maand vielen centimetersgrote hagelstenen uit de lucht en stonden de straten blank. "Dat was een reactie op de warmte."

Juli valt gemiddeld uit

Daarna tapten de weergoden uit een ander vaatje. "Juli was somberder, met veel minder zon en een hele gemiddelde temperatuur. Er was één zomerse dag in onze provincie, op 18 juli. Toen hebben we net de 25 graden gepasseerd", aldus Van der Zwaag. "Normaal gesproken zijn er die maand wel acht zomerse dagen."

Bovendien speelde de noordelijke wind een rol. "Daardoor hadden we vrij veel bewolking en kregen we bijna dagelijks buien te verwerken. Normaal valt er in juli 80 millimeter in onze provincie, maar in bijvoorbeeld Hoogeveen was het met honderd millimeter natter." Juli is op sommige plekken dus best nat verlopen, maar gemiddeld was het in Drenthe iets natter dan normaal. "Maar de afgelopen maanden was het gortdroog, daarom viel het meer op dat er steeds wel regen viel", legt de weerman uit.

Dat het weer in de julimaand tegen begon te vallen, had 'alles te maken met de hardnekkige stroming van noordelijke winden'. "Het patroon van dit voorjaar, met wind uit het noorden met aanvoer van bewolking en koelte, zette zich in die maand voort."

Grote verschillen in augustus

Volgens Van der Zwaag was augustus vooral een koele maand met regelmatig buien. In Drenthe was de temperatuur meer dan een halve graad lager dan gemiddeld. Qua neerslag waren de verschillen binnen de provincie aanzienlijk. "Vooral in het oosten, noorden en zuidwesten van de provincie zijn erg nat verlopen. Het was echt een grillige maand wat de neerslag betreft. In Veenhuizen viel 139 millimeter, in Diever 131 en in het oosten, zoals in 1e Exloërmond, 130 millimeter. "Daar is augustus kletsnat verlopen."

Meer richting het zuiden, richting Holsloot, Westerbork en De Wijk, viel er om en nabij de 80 en 90 millimeter regen, een stuk minder. Ook kende augustus 'slechts' één zomerse dag en waren er geen tropische dagen te bekennen. "Normaal gesproken zijn er wel twee tropische en zo'n zes tot zeven zomerse dagen."

'Somber, kil en nat'

"Een walhalla voor de natuur", omschrijft Van der Zwaag daarmee de zomer van Drenthe. "Het was mooi voor de bomen, en fruit zoals frambozen en bramen deden het goed. In juni waren we verwend, en was het hoogzomer", somt hij de positieve punten op. Daarna verliep juli qua temperatuur nog gemiddeld, maar was augustus duidelijk koeler met ook veel minder zonuren. "Dus somber, kil en nat. En dan is de beleving ook niet best, terwijl de laatste weken van de zomer altijd goed bij de mensen blijven hangen", sluit Van der Zwaag af.

