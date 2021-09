RIVM meldt 71 nieuwe positieve coronatests in Drenthe, situatie 'zeer ernstig'

In Drenthe zijn er de afgelopen dag 71 nieuwe positieve coronatests bij gekomen, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In onze provincie is niemand overleden of opgenomen in het ziekenhuis door het virus.

De meeste nieuwe positieve testuitslagen komen uit Emmen (18). In de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Westerveld is niemand positief getest. Het vandaag aantal gemelde positieve tests ligt hoger dan het weekgemiddelde in Drenthe (59).

Drenthe naar risiconiveau 'zeer ernstig'

In Drenthe is het aantal positieve coronatests en het aantal ziekenhuisopnames zo sterk gestegen, dat de provincie op het hoogste risiconiveau staat. De situatie is in onze provincie 'zeer ernstig'. Drenthe gaat in één keer twee stappen omhoog. Vorige week was de situatie nog 'zorgelijk', het één-na-laagste niveau.

Nederland telt vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. In totaal is de situatie nu zeer ernstig in negen regio's. Het laagste risiconiveau, waakzaam, geldt sinds 13 juli nergens in Nederland meer.

De risiconiveaus hebben geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld als het kabinet daartoe besluit.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1614 7 20 Assen 4465 (+10) 70 15 Borger-Odoorn 1731 (+5) 33 15 Coevorden 3165 (+8) 57 31 Emmen 9882 (+18) 174 80 Hoogeveen 5247 (+16) 78 41 Meppel 2655 (+10) 34 27 Midden-Drenthe 2295 (+2) 38 30 Noordenveld 2071 (+1) 34 26 Tynaarlo 1930 25 24 Westerveld 1078 17 21 De Wolden 2204 (+1) 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn landelijk 2.878 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets meer dan vorige week woensdag, en daarmee is het het hoogste aantal positieve tests sinds 6 augustus.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.588 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 2.513 nieuwe gevallen per dag. Na een paar dagen van daling loopt dat gemiddelde een beetje op.