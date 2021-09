RTV Drenthe-podcast HARRY vanaf zondag te horen

In de podcast HARRY duikt journalist Roy van Gool de komende weken in het leven van Harry Muskee. Hij spreekt onder meer met oud-bandleden als Erwin Java, Hans la Faille en Hans Waterman. Maar ook oud-manager Johan Derksen en vrienden als Rudy Leukfeldt komen aan het woord. Bovendien praat Van Gool met Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

'Grollen uit Grolloo'

De podcast geeft een beeld van het leven van Harry Muskee. Hoe ontwikkelde hij zich als muzikant? Was hij wel echt zo'n einzelgänger die teruggetrokken in de boerderij in Grolloo leefde? En natuurlijk komt ook zijn soms moeilijke persoonlijkheid aan bod. "Want die kant had Muskee ook zeker", vertelt podcastmaker Van Gool.

"Volgens oud-Blizzard Hans Waterman ergerden de bandleden zich soms aan de 'Grollen uit Grolloo', zoals ze die nukken noemden. En voormalig manager Johan Derksen moest een tijdje van alles voor hem regelen, ook drugs."

'Het gemis is er nog steeds'

Natuurlijk zijn er ook genoeg mooie verhalen, bijvoorbeeld over vriendschappen die heel diep gingen. "Rudy Leukfeldt trok tientallen jaren met hem op. En niemand speelde zolang met het samen in een band als Erwin Java. In de 25 jaar dat zij samen speelden, werden ze als broers voor elkaar. Ook tien jaar na Muskees dood is het gemis er bij hen nog steeds."

De eerste aflevering van HARRY is zondag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Ook is de podcast vanaf dan te horen in je favoriete podcast-app en via Spotify. In de eerste aflevering komen de jeugdjaren van Muskee voorbij en zet hij zijn eerste stappen in de muziek. Verder komt de oprichting van Cuby + Blizzards aan bod en hoe zo'n indruk die band maakte in de regio.

Luister hieronder naar de trailer van de podcast HARRY.

Teaser RTV Drenthe-podcast HARRY

