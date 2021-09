Coevorden viert feest: 70 jaar geleden de eerste Nederlandse gemeente met aardgas

'Gas d'r op!' Dat zal er 70 jaar geleden geroepen zijn in Coevorden, toen het eerste aardgas van Nederland in de gemeente Coevorden aangesloten werd. Aanstaande zaterdag wordt dat moment feestelijk gevierd.

Tijdens de viering wordt er vooral vooruit gekeken, want het gas van toen is niet meer het heden en de toekomst van nu. Dat vertelt burgemeester Bert Bouwmeester bij ZO!34: "We weten allemaal dat gas niet de meest positieve energiebron is, maar het gaat erom dat we toen vooraan stonden in de meest optimale vorm van energie", vertelt Bouwmeester. "Het was toen vele malen beter dan kolen en olie en nu staan we aan de vooravond van de transitie naar nieuwe energie."

Bouwmeester stelt dat de gemeente daar al flinke stappen in heeft gezet. Mede daarom moet er ook stilgestaan worden bij de geschiedenis, om te laten zien waar de gemeente vandaan komt. "Toen was het een behoorlijke omwenteling en nu moeten we ook om", stelt de burgemeester.

Eerder gevonden, maar geheim gehouden

Dat Coevorden de eerste gemeente van Nederland was die aardgas kreeg, was een uniek moment. Bouwmeester vertelt dat het ook al even in de pijplijn zat: "In de Tweede Wereldoorlog was er eigenlijk al wat aangetroffen, maar dat werd een beetje geheim gehouden, want we wilden de bezetter daar natuurlijk niet wijzer mee maken." Na de oorlog heeft lokale ondernemer Thijssen de gasfabriek opgericht. Een familielid van die ondernemer is zaterdag ook aanwezig om te vertellen over de geschiedenis.

Wil je meer horen over de geschiedenis van gas in Coevorden? Bouwmeester vertelt er meer over in de ZO!34 podcast 'Opstaan Doe Je Zo'.

Gesprek over toekomst

Daarnaast wordt er ook een debat gehouden over de energietransitie die nu gaande is. "Maar dat is geen debat met bobo's hoor", lacht Bouwmeester. "Het gaat er vooral om dat we praten over de toekomst van energie in de gemeente en dat de omstanders daar ook een gesprek over voeren." Bij het debat zijn onder andere de directeur van de NAM, de wethouder van de gemeente en een lid van de jongerenraad aanwezig. "Ik hoop dat het vooral een verduidelijkend debat zal zijn en niet zoals sommige debatten dat je er met meer verwarring vandaan komt", aldus Bouwmeester.

Het einde van gas is nog niet daar, stelt Bouwmeester. "De NAM is volop bezig met de vraagstukken van nu, zoals de nadelen van fossiele energie. Daarnaast heeft de NAM ook een opgave voor de energietransitie en het bedrijf voelt die verantwoordelijkheid ook." De burgervader vertelt dan ook dat de rol van die partij niet uitgespeeld is. "Gas blijft nog wel even, maar dat moet veranderen naar duurzaam gas. Dus niet aardgas en fossiel gas, maar groen gas. Zo gaan we soepeltjes over naar een duurzamere samenleving."

Dit artikel is een artikel van Streekomroep ZO!34