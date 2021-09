Djammen: Sterker dan Jij

Sterker dan kanker

Al voor het overlijden van haar moeder schreef ze de tekst voor het nummer. "Het heeft me wel iets meer rust kunnen geven en meer doen accepteren voordat het gebeurde", legt Nadua uit. 'Sterker dan Jij' is niet zozeer een nummer over de strijd die haar ouders voerden met kanker, maar meer over haar eigen worsteling. "Niet fysiek, maar eerder mentaal", vertelt ze. "Omdat ik er van kleins af aan al heel erg bang voor ben." Toen bleek dat haar moeder niet meer beter werd, was ze zo boos op kanker dat ze het nummer schreef.

"Het refrein vooral gaat over het accepteren dat ik iemand moet loslaten van wie ik heel erg veel houd. En dat is niet makkelijk om te doen. Integendeel zelfs." Drie maanden voor het overlijden wilde ze nog niet teveel aan de dood en het gemis denken, maar de laatste maand voor het overlijden ging het hard achteruit met haar moeder. Daardoor kwam de tekst van het nummer weer naar voren. "Je moet het toch een plek kunnen geven op de een of andere manier. En met mijn emoties en gevoelens is dat altijd al muziek geweest."

Aandacht

Het nummer is groots, zwaar en beladen en moest daarom ook direct goed. Geen gemakkelijke taak. Vorig jaar begon Nadua al met schrijven, maar dat viel niet mee. Nadat haar moeder overleed, pakte ze de draad weer op. "Ik heb heel veel goede mensen om me heen trouwens. In de productie die uit is gekomen hebben Nigel Passage en Matthijs Herder zoveel werk gestopt en door hen is het ook echt zo prachtig geworden", legt Nadua uit. "Daar ben ik heb ook heel dankbaar voor en dat is niet alleen maar aan mij." Daarnaast heeft de Assense ook keihard gewerkt aan een videoclip om het nummer visueel te maken.

Nieuw jasje

'Sterker dan Jij' is voor Nadua niet alleen spannend vanwege het onderwerp en de tekst. Het is ook nog eens een muzikaal uitstapje. Ze heeft haar gedragen en ingetogen stijl een beetje laten vieren en er een hiphopsausje over gegoten. Daarbij is het in het Nederlands. Ook uniek voor haar werk. "Het is ook het enige nummer wat ik tot nu toe heb geschreven, waarvan ik dacht: oh, nice", doelt ze op haar muzikale uitstapjes. "Het voelde heel bevrijdend om het in dat genre te doen", vertelt ze. "Ik kende de regels niet van dat genre en dat stukje voelde vooral heel bevrijdend."

Het nummer is inmiddels te beluisteren op de streamingdiensten. Binnenkort komt ook de videoclip uit.