1157 handtekeningen tegen zonnewand A37 bij Erica voor gedeputeerde Brink

De werkgroep Zonnewand A37 NEE uit Erica bezocht met een steekwagen vandaag het provinciehuis. In een doos op de steekwagen 1.157 handtekeningen van de petitie tegen de zonnemuur en ook nog eens 100 bezwaarschiften.

Tegen zonnewand voor zonneroute

De zonnewand die bij Erica zou kunnen komen, lijkt verleden tijd. Maar is dat op papier nog niet. Nadat er op Erica geprotesteerd werd tegen een ruim zes meter hoge wand van zonnepanelen, besloot de gemeente Emmen een enquête in de regio uit de schrijven. De uitkomst is volgens wethouder René van der Weide overduidelijk: 82 procent van de deelnemers wil geen zonnewand. Wel wil het overgrote deel (63 procent) zonnepanelen in een vlakke opstelling zoals ze gepland zijn langs de A37.

Die vlakke opstelling komt namelijk niet eens boven de vangrails uit. Dus heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen in een zienswijze op het zogenoemde Provinciaal Inpassings Plan (PIP, een soort overkoepelend bestemmingsplan) aan Gedeputeerde en Provinciale Staten duidelijk gemaakt: wij willen geen zonnewand bij Erica. Daar deden de Ericanen vandaag nog een schepje boven op met het aanbieden van de petitie en de bezwaarschriften.

Bert Schoenmaker van werkgroep Zonnewand A37 NEE hoort in Brink's reactie "duidelijk dat dit de goede kant op gaat. Maar we willen graag dat het woord zonnewand helemaal uit het Provinciale Inpassings Plan verdwijnt. Als het er toch in blijft staan kan het via een achterdeur alsnog in de A37 Zonneroute worden gefietst en dat willen we niet. Als het er in blijft staan overwegen we door te procederen tot aan de Raad van State." Maar Schoenmaker verwacht dat het zover niet gaat komen.

De werkgroep Zonnewand A37 NEE liet gedeputeerde Brink ook duidelijk weten dat ze wel voor het plan van de 42 kilometer lange zonnepanelenroute langs de A37 zijn. Dat de omgeving er ook zo over denkt blijkt ook uit de enquête van de gemeente waar het overgrote deel van de 'nee' stemmers tegen de wand wel voor de zonneroute is. En daar is Brink blij mee.

Vanavond is er nog een bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Coevorden over de stand van zaken van de plannen voor de zonneroute langs de A37. Die is net als de andere bijeenkomsten de afgelopen twee weken digitaal. Aanmelden kan via info@drentsezonneroutea37.nl. Het Provinciaal Inpassings Plan is zowel op de site van de provincie als op papier in het provinciehuis te lezen. Zienswijzen (bezwaren) indienen kan digitaal maar ook mondeling op het provinciehuis t/m 9 september.

