Komt de Formule 1 naar het TT Circuit?: 'Het is nog een pril idee'

Komt de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen? Jos Vaessen, voorzitter van de The Dutch Grand Prix, ziet daar wel mogelijkheden voor. Volgens hem bestaat er de kans dat de hoogste klasse binnen de autosport afreist naar de provinciehoofdstad. Maar eerst is het nog afwachten, vertelt hij.

"Het is zeker nog niet concreet. We willen eerst dat het evenement in Zandvoort plaatsvindt, anders zou het niet netjes zijn om al een discussie te starten. In het najaar willen we kijken of het F1-management wil meewerken aan een Grand Prix in Assen. Dan kunnen we kijken of we dit in 2023 kunnen realiseren." Vaessen ziet dus ruimte voor een tweede Formule 1-race in Nederland, bevestigt hij na berichtgeving van Dagblad van het Noorden.

Kentering

Binnen de autosportwereld werd namelijk het balletje opgeworpen om in Nederland twee Grand Prixs te organiseren, eentje in het voorjaar en één in het najaar. "De coureurs rijden nu in Oostenrijk en Italië ook twee keer op hetzelfde circuit. Dat is een breuk met het verleden", vertelt Vaessen. Het is namelijk officieel niet toegestaan om in één seizoen twee keer op hetzelfde circuit te rijden, of twee keer in hetzelfde land. Maar dat lijkt verleden tijd. "Met zoveel races per seizoen is dat ook niet vol te houden."

Daarom is de suggestie gekomen om ook in Assen te gaan racen. "Het is een idee van de sportwereld zelf, waarbinnen mensen zeggen: waarom benutten we Assen niet? Nederland is wat Formule 1 betreft zo'n groot land en we hebben twee prachtige circuits liggen en een topcoureur."

Nadat het idee zo'n maand geleden bij de The Dutch Grand Prix Foundation belandde, is er volgens Vaessen intern 'heel kort over gesproken'. "Als het F1-management zegt dat ze liever naar twee mooie circuits gaan in één land dan twee keer te rijden op hetzelfde circuit, zoals in Oostenrijk en Italië, dan kan het betekenen dat Nederland in aanmerking kan komen voor twee F1-races."

Niet voor 2023

Maar zover is het nog niet. Eerst is het de beurt aan het management in London om zich uit te spreken over een mogelijke komst van het spektakel naar Assen. "Is het voor het management een reële optie om te bespreken, dan moeten we het hele overleg opstarten met gemeente en provincie. Het gaat zeker niet voor 2023 gerealiseerd kunnen worden", zegt Vaessen. Hij ziet met een F1-race in Assen de 'strijd' met Zandvoort voorgoed tot een einde komen. "Met een race in Zandvoort en Assen worden de Grand Prixs niet meer elkaars concurrenten, maar collega's."

Aanpassingen aan circuit

Met het TT Circuit zelf is nog geen contact gelegd. "Als oud-voorzitter weet ik wel hoe daar ongeveer gedacht wordt. Maar het heeft in eerste instantie niet zoveel zin om die discussie met hen al te voeren. We willen eerst met het management in Londen praten." Volgens Vaessen is het aanpassen van het TT Circuit voor de komst van de Formule 1 'een kleinigheid'.

"Dat is binnen één of twee weken gebeurd. Als Londen een ideale oplossing in Assen ziet, dan is het een kwestie van het circuit aanpassen zodat we de licentie krijgen." De kosten van de aanpassing liggen volgens Vaessen tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. "Dat hebben we toendertijd ook laten berekenen en laten keuren. De tekeningen en de plannen liggen allemaal al klaar. Maar als het F1-management positief is over Assen, dan gaat de molen pas draaien."

Over de kosten van de aanpassing maakt Vaessen zich in ieder geval geen zorgen. "Dat moet in goed overleg geregeld worden. We hadden al financiers voor de Formule 1 in Assen. De kosten voor de aanpassing zijn voor de Formule 1-sport geen grote bedragen." Totaal is er zo'n 30 miljoen euro mee gemoeid om de race naar het TT Circuit te krijgen. "Een groot deel van dat bedrag komt van het publiek en de sponsoring", zegt Vaessen.

De Drentse racefans mogen dromen van een Formule 1 in Assen, maar moeten zich nog niet rijk rekenen. Niks is namelijk nog zeker. Vaessen: "Het is nog een pril idee."