Drenthe heeft 3000 extra burgerhulpverleners nodig

Het is een campagne van onder andere Stichting Hartveilig Drenthe, de provincie en de Drentse gemeenten. Een van de ambassadeurs is de 54-jarige Henk Dekker uit Balinge. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er burgerhulpverleners en AED's zijn. "In februari 2018 kom ik thuis na mijn werk en voelde me goed, dus ik zeg tegen mijn vrouw 'ik ga nog even een rondje hardlopen'." Zelf weet Dekker daar niets meer van. De hele dag is hij kwijt. "En tijdens dat rondje rennen zak ik in elkaar, een hartstilstand. Er rijdt toevallig een buurman langs die alarm slaat en de burgerhulpverlening wordt gestart."

Oproep voor reanimatie

Via Hartslagnu krijgen meerdere dorpsbewoners een oproep en ze haasten zich allemaal naar Dekker. Terwijl hij wordt gereanimeerd komt er ook een dorpsbewoner aangerend met de AED. En met succes. Dekker wordt naar het ziekenhuis gebracht waar hij vier dagen later weer bij kennis komt. "Ja dat is heel gek. Je wordt wakker en je voelt je best goed. En dan hoor je wat er gebeurd is en hoe iedereen geholpen heeft. Ze hebben je gewoon je leven terug gegeven."

In Drenthe zijn maandelijks 25 oproepen voor een reanimatie met AED. Drenthe telt ruim 900 AED's. Daarvan hangen er zo'n 130 binnen. "Die willen we naar buiten hebben", zegt Arwoud Snippe. Hij is voorzitter van Stichting Hartveilig Drenthe. "Want buiten kun je er 24/7 bij en kun je ook 's nachts hulp bieden."

Na een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Dan heb je de meeste kans op overleving. Daarom is er nu nieuwe campagne gestart met drie belangrijke doelen. "We willen meer burgerhulpverleners, meer AED's en de AED's die binnen hangen naar buiten krijgen. We hopen dat er dan geen blinde vlekken meer zijn in Drenthe en er bij iedereen in de buurt een defibrillator hangt."

Nieuwe campagne

Twee jaar geleden was er ook al zo'n campagne. Die campagne is niet mislukt, er hebben zich mensen aangemeld. "De laatste jaren hebben er zo'n driehonderd mensen zich aangemeld, we zijn wat dat betreft de snelst groeiende vereniging van Drenthe", zegt Snippe met een knipoog. Maar toch is er een nieuwe campagne nodig. "Er haken toch mensen af. Als ze geen reanimatie hebben gehad dan denken ze laat maar. Maar je moet elk jaar wel op herhalingscursus. Je gegevens actueel houden in de app. Doorgeven als je bijvoorbeeld verhuisd bent. En we hopen dat mensen nu denken van oja ik moet weer op cursus en dat ze dat ook allemaal gaan doen."

En je hoeft maar naar Henk Dekker te kijken om te zien waarom dat zo belangrijk is. "Omdat er heel snel mensen zijn begonnen met reanimeren heb ik er helemaal niets aan over gehouden. Vorig jaar zei de cardioloog zelfs tegen mij: 'tot volgend jaar'. En dat ga ik redden want ik voel mij hartstikke goed."