Femke Liemburg behoort tot top vijf beste boekhandelaren van Nederland

Zelf was ze ook verrast, maar Femke Liemburg behoort tot de vijf beste boekhandelaren van Nederland. De eigenaresse van boekhandel Daan Nijman in Roden heeft de zogeheten shortlist van deze verkiezing gehaald. "Een eer? Ja, vind ik wel."

Liemburg hoorde dat ze was genomineerd en besloot toen stemmen te gaan werven. Want om tot de beste vijf te horen, heb je voldoende stemmen nodig. "We werden aan het werk gezet en ik moet zeggen dat we wel wat campagne hebben gevoerd. We hebben alles uit de kast getrokken en dat is gelukt."

Een vakjury beoordeelt de vijf boekenwinkels en maakt de keuze voor een uiteindelijke winnaar. "Ik weet niet waar ze op letten, geen idee. Ik heb nog gevraagd toen ik gebeld werd of ik iets kon voorbereiden. Toen werd gezegd, wees jezelf en doe je best. Nou, dat ga ik doen." Volgens Liemburg is het ook een teamprestatie. "Ik lees veel, maar we doen ook veel samen met het team. Iedereen heeft zijn eigen taak." Wanneer de juryleden komen is nog niet duidelijk.