Directeur over dorpshuizen: 'We hopen dat de tijd van onzekerheid kort is'

Wat gaat er na 1 januari 2022 gebeuren met de dorpshuizen in Eelde/Paterswolde, Zuidlaren en Vries? Dat is de grote vraag. Sommige gebruikers van de dorpshuizen wachten af wat er gaat gebeuren. Anderen maken zich zorgen over de toekomst.

Stichting Trias, die het beheer en de exploitatie van de drie dorpshuizen heeft, en de belbus trekken volgend jaar definitief de handen er van af. Toch zijn er nog veel mensen en verenigingen die gebruikmaken van de dorpshuizen. Denk bijvoorbeeld aan muziekvereniging Harmonie in Vries, de Schotse dansvereniging in Zuidlaren en de radiostation Tynaarlo Lokaal in Eelde. De dorpshuizen zijn daarnaast een ontmoetingsplek voor ouderen, voor de biljartclub en de klaverjasvereniging.

De gebruikers van de dorpshuizen zitten in onzekerheid. Wat gaat er over vier maanden gebeuren? Sommige gebruikers laten het op hen afkomen en zien wel wat er gaat gebeuren, maar anderen maken zich zorgen. "We zitten te kijken of we als gebruikers van De Pan een brief kunnen schrijven naar de gemeente", vertelt een man die Dorpshuis De Pan in Vries uit komt lopen. Hij vindt het verschrikkelijk als het dorpshuis weg zal gaan. Volgens hem is het een sociale functie die voor ouderen erg belangrijk is.

Financiële problemen

Toch kon Stichting Trias niet anders dan de stekker er uittrekken, meent directeur Jan Cooijmans. "Het heeft te maken met een aantal verschillende dingen", vertelt Cooijmans. "Ten eerste heeft de gemeente Tynaarlo besloten om per 1 januari jongstleden het maatschappelijk werk over te nemen. Ten tweede hebben wij de aanbesteding van het welzijnswerk verloren. Per 1 mei 2022 zijn we dat kwijtgeraakt. Ten derde hebben we een langlopend contract gevraagd bij de gemeente van de buurthuizen en de belbus tot 2025. Op die manier konden we maatregelen nemen om tot een passende begroting te komen. En tot slot hebben wij door het coronavirus zo'n 3 tot 3,5 ton omzet op jaarbasis uit de horeca misten. Die we slechts voor 20.000 euro in totaal voor drie buurthuizen gecompenseerd hebben gekregen. Daardoor kwam Stichting Trias in de financiële problemen."

Meer tijdsdruk

Dat Stichting Trias er mee stopt, is niets nieuws. Het contract tussen de stichting en de gemeente Tynaarlo liep eind 2022 sowieso af en vanaf begin volgend jaar is het tweemaandelijks opzegbaar. Nu wordt het proces dus versneld, weet ook wethouder Henny van den Born. "In weze verandert er niets aan de afspraken, maar er komt nu meer tijdsdruk op te staan." Van den Born doelt erop dat er nu gekeken moet worden wat er met de panden gaat gebeuren. Staat er een organisatie op om de rol van Stichting Trias over te nemen of zal de gemeente toch een rol spelen in deze kwestie?

De directeur wil het voor de medewerkers, vrijwilligers en gebruikers van de panden zo goed mogelijk achterlaten. "Het is van belang voor hen dat ze zo snel mogelijk weten wat er na 1 januari gaat gebeuren", meent Cooijmans. "Morgen zitten we met de gemeente om tafel om te kijken hoe nu verder. We zullen er alles aan doen om mee te werken aan een goede overdracht. En we hopen dat de tijd van onzekerheid zo kort mogelijk is."

Vragen aan college

Ondertussen heeft een aantal politieke partijen al vragen gesteld over het voortbestaan van de dorpshuizen. Zo vraagt Anneke Lubbers van de PvdA of de gemeente wel heeft nagedacht over alternatieve ontmoetingsplaatsen voor inwoners als de huidige panden worden verkocht of gesloopt. En kan de gemeente de medewerkers niet overnemen?

Ook de voorman van Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga, maakt zich hard voor het behoud van de dorpshuizen. Hij hoort veel onrust onder de gebruikers van de panden en vindt dat er iets moet gebeuren. "Nu verwachten wij daadkracht van de gemeente om de handschoen op te pakken en te zorgen voor duidelijkheid!"

