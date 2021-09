Coevorden maakt haast met aanpak sportvoorzieningen

Sportverenigingen in gemeente Coevorden krijgen eerder geld dan gepland voor het toekomstbestendig maken van hun voorzieningen. Bij twaalf voetbalverenigingen en twee korfbalverenigingen in gemeente worden dit jaar en komend jaar werkzaamheden uitgevoerd die eigenlijk gepland stonden voor 2023.

"Omdat de werkzaamheden die moeten gebeuren met elkaar samenhangen, heeft gemeente Coevorden besloten om niet te wachten tot 2023, maar meteen door te zetten met alle plannen", legt Ruben Kloosterman, beleidsmedewerker accommodaties van gemeente Coevorden, uit. Een bijkomend voordeel is volgens Kloosterman dat in de coronatijd sportparken redelijk verlaten waren en er al veel dingen zijn uitgevoerd, dus het een goed moment door te pakken. Het streven is dat alle werkzaamheden eind 2022 zijn afgerond.

Vier miljoen

Coevorden heeft in 2019 vier miljoen euro vrijgemaakt om de buitensportverenigingen toekomstbestendig te maken voor de komende 15 tot 20 jaar. Ook het Rijk draagt 1,2 miljoen bij. In de eerste fase zijn de sportvelden gerenoveerd, is er LED-veld verlichting aangebracht en er is gewerkt om de toegankelijkheid voor minder validen te vergroten. In de tweede fase worden onder andere beregeningsinstallaties aangelegd.

Ook mogen clubs een deel het geld zelf besteden. Bij VV Dalen willen ze dat gebruiken om de warmwatervoorziening duurzaam te maken. "We willen de douches aanpakken en de ketels zijn ook over datum", zegt Folkert Sinnema van VV Dalen.