Drentse jaarmarkten worstelen met onzekere coronamaatregelen

Voor niet alle activiteiten op de markten gelden op dit moment dezelfde coronaregelen. Zo geldt op een kermis geen vast maximum voor het aantal bezoekers, maar is dat afhankelijk van de oppervlakte van het terrein. Voor evenementen als een beurs waarbij mensen geen zitplaats hebben, mogen er 750 mensen komen die allemaal een coronabewijs moeten tonen.

Sobere Roldermarkt

Voor de Roldermarkt, op de agenda voor 10 tot en met 14 september, komen eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen te laat. De organisatie hoopte dat bijvoorbeeld de 1,5-metermaatregel deze maand niet meer zou gelden, maar die blijft voorlopig van kracht. "We hadden wel verwacht dat er nog regels zouden gelden, maar we hadden er niet op gerekend dat het beleid nog zo streng zou zijn als nu", vertelt secretaris Jacco Fluks van volksvermaakvereniging OVVR.

Er zit voor de Rolders niets anders op dan een afgeslankte versie van hun jaarlijkse feest te organiseren. Dat betekent geen paarden, geen landbouwbeurs en geen optredens. Fluks: "We hadden dan alles in de hekken moeten zetten met beveiligers erbij, maar dat hoort niet bij het open karakter van de markt. Gelukkig kan de warenmarkt op de dinsdag nog wel doorgaan, maar we hoopten dat we met meer vrijheden open konden."

Meerdere draaiboeken

Aan de andere kant van de provincie, in Roden, maken ze zich al maanden op voor de populaire Rodermarkt. De paardenmarkt, de kermis en de wielerkoers gaan vooralsnog gewoon door, maar dat kan volgens de organisatie zomaar veranderen. "Het hangt er van af of het kabinet op 17 september beslist of de 1,5-metermaatregel er af kan. Onze warenmarkt kan niet doorgaan als die afstand blijft gelden. Maar bijvoorbeeld de kermis, die gaat gewoon door", vertelt Lammert Kalfsbeek van Volksvermaken Roden.

Na de bekendmaking van de plannen voor dit jaar afgelopen juni is er inhoudelijk weinig veranderd, alleen zijn er meerdere draaiboeken gemaakt. Het maakt de voorbereiding lastig voor de Roners. Kalfsbeek: "Vooral voor de horeca is het ingewikkeld, je weet namelijk gewoon niet wat je qua muziek kunt reserveren. En de horeca maakt normaal gesproken een groot deel uit van de Rodermarkt."

Zuidlaardermarkt

Iets verder in de toekomst, in oktober, vindt ook nog de Zuidlaardermarkt plaats. Voor dat evenement kunnen eventuele coronaversoepelingen op tijd komen, al is er nog veel onzeker. De kans bestaat namelijk ook dat er nog strengere coronaregels komen, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus de komende weken.

Een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo laat weten dat de organisatie nog volop bezig is om uit te zoeken op welke manier de Zuidlaardermarkt dit jaar vorm krijgt. Het doorgaan van de 820e editie van de markt is nog steeds niet zeker.