Jan Steenbergen niet op kieslijst Gemeentebelangen Hoogeveen

"Het is met pijn in het hart dat ik tot dit besluit ben gekomen, maar ik denk dat het voor de partij die ik 24 jaar met veel inzet heb gediend, beter is om met dit standpunt nu reeds naar buiten te komen", zegt de 66-jarige Fluitenberger. "Tot de verkiezingen blijf ik de partij trouw en zal met eenzelfde inzet als in het verleden mij van mijn taken als raadslid blijven kwijten."

Raadslid en wethouder

Steenbergen zegt na de verkiezingen beschikbaar te blijven om de fractie en het bestuur van Gemeentebelangen te ondersteunen met zijn kennis en ervaring. Steenbergen werd in 1998 raadslid, in 2014 werd hij wethouder. Vanwege een vertrouwensbreuk met zijn eigen partij stapte Steenbergen in 2019 in zijn tweede termijn op, nadat Gemeentebelangen onder zijn lijsttrekkerschap was uitgegroeid tot grootste partij in Hoogeveen (8 zetels).

Niet veel later baarde Steenbergen opzien door terug te keren in de Hoogeveense gemeenteraad, waar hij de plek van Jacob van der Heide innam die de vacante positie van wethouder ging bekleden. Andere partijen zetten hun vraagtekens bij de terugkeer van Steenbergen in de raad, maar Gemeentebelangen zelf zag geen problemen. In aanloop naar de komende verkiezingen ontstond alsnog gemor binnen de partij. Volgens Dagblad van het Noorden wilden meerdere kandidaat-raadsleden niet op de lijst als Steenbergen daar op zou staan. Daarop besloot Steenbergen zelf zijn kandidaatschap in te trekken, maakt hij tijdens de Algemene Ledenvergadering dinsdag in Fluitenberg bekend.

Partijvoorzitter Jacob Melissen bedankte Steenbergen daarop uitvoerig voor zijn inzet voor de partij en zij het te waarderen dat Steenbergen beschikbaar blijft om Gemeentebelangen te blijven ondersteunen .

