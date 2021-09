Zonneroute A37 op knooppunt Holsloot meer zichtbaar

Daar waar de rest van de 42 kilometer lange zonnepanelenroute bijna overal langs de snelweg vooral 'onzichtbaar' in het landschap moet opgaan en niet boven de vangrail uit mag komen, mag het op het klaverblad juist wel flink wat zichtbaarder. Dus heeft wegeigenaar Rijkswaterstaat het ontwerp laten aanpassen.

In de vier delen van het klaverblad komen vier ovaal-achtige cirkels die uit het landschap omhoog steken. "We willen niet dat het daar een kermis gaat worden maar wat meer in het oog springend mocht ook wel", vult Coevorder wethouder Jeroen Huizing aan. De overgebleven ruimte in het klaverblad wordt opgevuld met zonneakkers op maaiveldniveau.

De bomen die sinds de aanleg in 2001 van het klaverblad in de tussenruimte staan en na 20 jaar al aardige bosjes vormen, zullen moeten worden gekapt. Projectregisseur hernieuwbare energie bij de provincie Drenthe Mark Ronda: "We gaan deze bomen compenseren door heraanplant te doen, liefst ergens langs de A37, bijvoorbeeld om een bestaand bosje of stuk natuur groter te maken."

Hoe zit het met het geluid?

Er kwamen tijdens de bijeenkomst ook nog vragen over het geluid als de zonnepanelen er eenmaal staan. Volgens Maurits Schilt die zich bij het ingehuurde ingenieursbureau Witteveen en Bos voor de zonneroute bezig houdt met de flora en fauna ligt dat aan de opstelling. "Bij een zonnewand zoals in Hoogeveen is er achter de wand een geluidsreductie van minimaal 6 decibel (dB). Aan de voorkant (wegkant) juist een toename van 2 dB. Bij een vlakke opstelling zoals bij bijna de rest van de snelweg is er een toename van 0,5 dB, dat komt omdat de zonnepanelen het geluid verder doorkaatsen en nu ligt er gras waardoor het geluid eerder geabsorbeerd wordt. Maar 0,5 dB verschil is nauwelijks hoorbaar."

In één van de vorige bijeenkomsten over de zonneroute in de regio kreeg Rijkswaterstaat de vraag: hoe zie je dat je aan de grens met Duitsland dat je de langste zonneroute van Nederland binnen rijdt? Daar was toen nog niks voor bedacht. Nu wel: aan de grens komt een 10 meter hoog landmark van zonnepanelen dat na 100 meter in een boog kromt en na 200 tot 250 meter weer op maaiveld niveau onder de vangrail verdwijnt.

Uniek, dus nog hobbels te nemen

Alleen in Hoogeveen komt er op verzoek van omwonenden een zonnemuur en naar ideeën van omwonenden in de grensstreek een 'iconisch landmark' bij de grens. De mogelijke zonnemuur bij Erica lijkt na het bezwaar van B&W van Emmen en een petitie met 1.157 keer 'nee' en 100 bezwaren vanuit het dorp Erica wel van de baan. Op de rest van de 42 kilometer lange zonneroute langs en in de A37 worden de zonnepanelen op kleur in het landschap en op maaiveldniveau aangebracht. Goed voor 140.000 watt aan elektriciteit per jaar ofwel 35.000 huishoudens. Daar kun je een stad als Assen draaiende mee houden.

Nergens in Europa is zo'n zonneproject nog gebouwd dus omgevingsmanager Nadinja Hettinga van Rijkswaterstaat verwacht nog wel wat onbekende hobbels tegen te komen. "We zullen in ieder geval samen met de Rijksvastgoeddienst goed moeten uitzoeken hoe we zekerheden in gaan bouwen bij diegene die de aanbesteding wint. Dat we die houden aan participatie met de omgeving en dat als zo'n eigenaar de zonneroute ooit verkoopt de nieuwe koper zich ook aan de afgesproken regels gaat houden." Was het niet veel makkelijker geweest als Rijkswaterstaat zelf de eigenaar en exploitant zou zijn? "Dat mogen we niet, wij mogen geen energieopwekker zijn", verzucht Hettinga.

Het voorlopige plan (Provinciaal Inpassings Plan, PIP) is digitaal in te zien op de website van de provincie en als papieren versie op het provinciehuis. Bezwaren (zienswijzen) indienen of aanvullende ideeën aandragen kan tot en met 9 september, zowel digitaal als mondeling op het provinciehuis.

De cirkels met zonnepanelen moeten zorgen dat het zonneproject meter zichtbaar is (Rechten: The Imagineers)

