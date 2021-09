Stelling: Drie uur online gamen per week is genoeg voor kinderen

De Chinese autoriteiten maken zich zorgen over het gamegedrag van kinderen. Alleen op vrijdagen, weekenden en feestdagen mogen kinderen onder 18 jaar onlinespellen spelen van 20.00 uur tot 21.00 uur (lokale tijd). Buiten de aangewezen tijden mogen aanbieders van onlinespellen geen diensten verschaffen aan kinderen. Aanbieders moeten ook de identiteit van jonge gamers verifiëren als ze inloggen. De Chinese autoriteiten gaan erop toezien dat gamebedrijven de regels handhaven.

Het gaat niet alleen om bescherming van kinderen, China wil ook de machtspositie van grote techbedrijven in het land aanpakken.

Stelling

Ook in Nederland wordt er veel gegamed door kinderen. Problematisch gamegedrag en gameverslavingen komen steeds vaker voor volgens het Nederlands Jeugdinstituut. Andere aspecten van het leven, zoals school, lijden onder de vele uren voor het scherm. De vraag is of in Nederland streng gamebeleid mogelijk is, maar zouden grenzen aan online gamen een goed idee zijn? Is drie uur in de week meer dan genoeg of moet je kinderen daarin vrij laten?