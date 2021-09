Straks ook mountainbikeroute in Noordenveld? 'Nu de vaart erin houden'

Daarvoor moet de stichting nog wel in conclaaf met verschillende grondeigenaren, zo vertelt Johan Wekema. "We hebben al een conceptroute in gedachten, maar die is momenteel nog wat saai", zegt hij. "We willen op verschillende plekken gebruik maken van singletracks die door de bossen gaan. Daarover zijn we nu in gesprek."

De term singletrack (ook: singel track) wordt gebruikt om een bepaald type mountainbike-pad te beschrijven. De essentie van een singletrack is dat deze smal is en vaak slingerend, maar wel in een vloeiende beweging wegloopt. Bron: Wikipedia

Hoopvol

Die gesprekken worden onder meer met natuurorganisatie IVN en de gemeente Noordenveld gevoerd. Vandaar dat onlangs een afvaardiging van de Noordenveldse gemeenteraad mee ging op excursie naar Steenbergen. Daar, in de buurt van camping Panda Rosa, wil de stichting in het najaar al bezig.

"Er zit schot in de zaak", zegt Wekema hoopvol. "Zowel de gemeente als het IVN stellen zich meedenkend op. Niet alle gebieden die wij aanwijzen als mogelijk onderdeel van de route worden even enthousiast ontvangen, maar de neuzen staan in ieder geval de goede kant op. Door te laten zien wat we precies willen, haal je onduidelijkheden weg. Dat hebben we nu met het IVN en de gemeenteraad gedaan."

Vuilnisbelt

Al langer wordt er gesproken over een mountainbikeroute in de gemeente Noordenveld. Eerdere plannen voor een route in het Mensingebos stuitten op verzet. Inmiddels durft men de wens uit te spreken om dit najaar te beginnen met de aanleg van een route, te beginnen in Steenbergen. "Maar we kijken ook al naar de oude vuilnisbelt, achter de motorcrossbaan bij Amerika in Een", zegt Wekema.

Ook de zandwinningsplas bij Amerika, die flink gaat worden uitgebreid, biedt wellicht mogelijkheden voor een mountainbikeroute. Momenteel is dat nog toekomstmuziek. "K3 Delta, het bedrijf dat daar aan zandwinning doet, heeft zelf ook ideeën over het gebied. We zouden het mooi vinden als de route ook daar langs komt, maar dat kan nog wel even duren."

Doorpakken

Wekema is positief over de laatste ontwikkelingen rondom de mountainbikeroute. Gesprekken met grondeigenaren en andere belanghebbenden zijn in volle gang en nog dit jaar moeten de eerste resultaten al zichtbaar worden. "Er moet nu doorgepakt worden", stelt Wekema vastberaden. "Nu de vaart erin houden."